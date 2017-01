Nach Amtseinführung von Donald Trump Potus twittert auf allen Kanälen

Von red/dpa 20. Januar 2017 - 20:31 Uhr

Donald Trump hat kurz nach seiner Amtseinführung den offiziellen Twitter-Account des Präsidenten übernommen.Foto: Twitter/@Potus

Mit einer Serie Botschaften hat Donald Trump seine Präsidentschaft auch im Kurznachrichtendienst Twitter begonnen. Den offiziellen Account des Präsidenten namens @Potus nahm er auch gleich in Beschlag.

Washington - Donald Trump hat kurz nach seiner Antrittsrede zur Amtseinführung eine Salve an Nachrichten über seinen privaten Twitter-Account @realDonaldTrump losgelassen. Im Minutentakt hat der neue amerikanische Präsident Tweets veröffentlicht. So lauteten die ersten beiden Kurznachrichten: „Heute übergeben wir nicht nur die Macht von einer Regierung oder einer Partei zur anderen - wir übertragen Macht aus Washington DC und geben Sie Euch zurück, dem amerikanischen Volk.“ In den folgenden Kurzbotschaften wiederholte Trump Kerne seiner Rede, die er nach der Eideszeremonie gehalten hatte.

Offizieller Account war zunächst ruhig

Auf dem offiziellen Account des Präsidenten, @Potus, war es zunächst für Donald Trump verhältnismäßig ruhig. Gegen 20.15 Uhr deutscher Zeit ließ Pouts (Kurzform für President of the United States) dann seinen ersten Tweet los:

Barack Obama nutzte den Twitter-Account @Potus ebenfalls. Seine archivierten Nachrichten sind nun unter @Potus44 zu finden.