Nach Amokalarm an Schule in Esslingen Polizei fahndet intensiv nach Verdächtigem

Von red/dpa 18. Juli 2017 - 07:42 Uhr

Der Verdächtige im Fall des Amokalarms an einer Esslinger Schule ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei fahndet intensiv nach dem Mann.





Esslingen - Nach dem Amokalarm an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart sucht die Polizei weiter nach einem verdächtigen Mann. „Die Suche läuft - und zwar intensiv“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.

Der Mann wird verdächtigt, mit einer Pistole bewaffnet am Montagmorgen die Schule betreten zu haben. Wenig später hatte die Schulleitung die Polizei alarmiert und Amokalarm ausgelöst. Die Polizei rückte unter anderem mit Spezialeinsatzkräften und zwei Polizeihubschraubern aus.

Beamte nahmen wenig später einen Verdächtigen im Stadtgebiet fest - dabei handelte es sich aber um den Falschen. Verletzt wurde niemand.