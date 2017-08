Naan-Pizza, Eis-Burger und Co. Die spannendsten Food-Trends des Spätsommers

Von (elh/spot) 23. August 2017 - 21:53 Uhr

Die Food-Szene ist ständig im Wandel. Kein Wunder, dass in rasendem Tempo neue Trends aufkeimen. Diese kulinarischen Highlights sorgen derzeit für Gaumenfreuden.





Das Jahr 2017 ist noch nicht vorbei und hat schon jetzt eine Vielzahl an ausgefallenen Food-Trends hervorgebracht. Ob Chia-Pudding, Quinoa-Bowls oder Matcha Latte: Vor allem gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel haben sich etabliert und finden sich immer häufiger auf den Speisekarten, während sich in den Supermärkten vor allem zucker-, gluten- und laktosefreie Produkte immer größerer Beliebtheit erfreuen. Essen wird mehr und mehr zum Lifestyle - da wundert es auch nicht, dass es im Food-Bereich ständig etwas Neues zu entdecken gibt. So wie diese spannenden Food-Trends des Spätsommers:

1. Low-Carb-Pasta

Herkömmliche Nudeln aus Weizenmehl gelten wegen ihres hohen Kohlenhydratgehalts als Dickmacher. Die Lebensmittelindustrie hat darauf reagiert - und bietet mittlerweile ein großes Spektrum an Low-Carb-Nudeln an, die stattdessen mit einem hohen Eiweißgehalt auftrumpfen. Die Pasta besteht zum Beispiel aus Erbsen, roten bzw. gelben Linsen oder Kichererbsen und lässt sich genau wie herkömmliche Nudeln zubereiten. Auch geschmacklich kann die pflanzenbasierte Alternative locker mithalten! Weiteres Plus: Da bei der Herstellung keine Eier verwendet werden, sind die Low-Carb-Nudeln optimal für alle Veganer.

2. Maca

Bei der Maca-Knolle handelt es sich um eine Pflanze, die in den Anden Perus wächst und dort schon seit Jahrtausenden als Heilpflanze genutzt wird. Mittlerweile ist Maca auch hierzulande erhältlich, allerdings nur in Pulver- oder Kapselform. Und was kann Maca? Die Wurzel ist reich an Vitaminen, Aminosäuren und Proteinen, zudem machen ihr hoher Kalzium-, Zink- und Eisengehalt wach und leistungsfähig. In Pulverform verfeinert das vegane Superfood das morgendliche Müsli, kann aber auch zum Backen verwendet werden. Übrigens: Superfoods sind angesagter denn je! Der Umsatz stieg von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2014 auf sagenhafte 42,6 Millionen Euro in 2016.

3. One-Pot-Gerichte

Im hektischen Alltag bleibt fürs Kochen oft nur wenig Zeit. Und wer möchte sich danach schon mit einem Berg Abwasch herumschlagen? Die Lösung für das Dilemma sind sogenannte One-Pot-Gerichte, bei denen alle Zutaten in einem Topf bzw. einer hohen Pfanne gegart werden. Dafür muss man lediglich die Zutaten klein schnippeln, in den Topf legen und mit Wasser aufgießen - und schon zehn bis fünfzehn Minuten später steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Besonders angesagt sind One-Pot-Pasta-Gerichte.

4. Buddha Bowl

Buddha Bowls sind lecker, abwechslungsreich und super gesund. Die Idee dahinter: In einer einzigen Schüssel werden viele sättigende und nährstoffreiche Zutaten zu einer schmackhaften Mahlzeit vereint. Die Grundlage bilden Kohlenhydrate wie z.B. Vollkornnudeln bzw. -reis, Quinoa, oder (Süß-)Kartoffeln. Hinzu kommt noch jede Menge Gemüse nach Wahl wie Brokkoli und Zucchini sowie pflanzliche Proteine in Form von Hülsenfrüchten oder auch Tofu. Toppings (wie geröstete Nüsse, Kürbiskerne etc.) und ein Klecks Hummus, Guacamole oder Joghurt-Dressing runden den Buddha-Bowl-Genuss ab.

5. Naan-Pizza

Pizza-Liebhaber aufgepasst: Naan-Pizza ist ein neuer Food-Trend, der nicht nur lecker, sondern auch schnell zuzubereiten ist. Beim Naan handelt es sich um ein indisches Fladenbrot, das besonders luftig ist. Wer es nicht selbst backen möchte, kann auf Fertigprodukte aus dem Supermarkt zurückgreifen. Belegt wird das Naan nach Herzenslust mit allem, was auch auf einer klassischen Pizza zu finden ist: Von Tomatensauce und frischem Gemüse bis hin zu geräuchertem Schinken, Salami und Käse. Auch süße Variationen mit Quark, Beeren und Co. sorgen für Gaumenfreuden.

6. Ube-Wurzel

In den Sozialen Netzwerken boomen derzeit lila Lebensmittel! Ob Eis, Torten, Donuts oder Waffeln: Desserts, die in knalligem Violett daherkommen, lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch was steckt dahinter? Für die außergewöhnliche Färbung ist die Ube-Wurzel (auch Yamswurzel genannt) verantwortlich. Sie kommt von den Philippinen, schmeckt leicht süßlich und ist dort Bestandteil zahlreicher Nachspeisen. Hierzulande bekommt man Ube im Asia-Laden.

7. Eis-Burger

Eis wird ja bekanntlich in der Waffel oder im Becher serviert. Doch 2017 breitet sich ein Food-Trend aus, der nicht nur was fürs Auge, sondern auch für die Geschmacksknospen ist: Der Eis-Burger. Dafür wird ein Brioche-Brötchen in zwei Hälften geteilt und die Eiscreme dazwischen verstrichen. Super angesagt sind auch Eis-Sandwiches: Hierbei wird die kühle Köstlichkeit zwischen zwei Cookies serviert.