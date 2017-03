Mutmaßlicher Kindermörder Marcel H. Polizei durchsucht Klinik in Mönchengladbach

Von red/dpa 09. März 2017 - 11:27 Uhr

Inzwischen sucht die Polizei auch in Mönchengladbach nach Marcel H. (Archivfoto)Foto: dpa

Auf der Suche nach Marcel H. hat die Polizei in Mönchengladbach ein Krankenhaus durchsucht. Eine Zeugin will den flüchtigen, mutmaßlichen Mörder eines Neunjährigen, zuvor dort gesehen haben.

Mönchengladbach - Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Donnerstagvormittag ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht. Ein Großaufgebot sei vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Eine Zeugin will den 19-Jährigen zuvor gesehen haben. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Der neunjährige Jaden war am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Fotos, die H. nach Polizeiangaben online verbreitete, sollen H. neben dem erstochenen Kind zeigen. Seitdem wird nach dem 19-Jährigen bundesweit gefahndet.

Es gibt zahlreiche Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort von Marcel H. - bislang hat keiner zu einem Fahndungserfolg geführt.