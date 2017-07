Festivals in Ludwigsburg Klassik, Ska und Feuerwerk

16. Juli 2017

Klassik-Open-Air am Monrepos, Mut-gegen-Rechts-Festival am Akademiehof – am Samstag feierten die Ludwigsburger bei zwei Veranstaltungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.





Ludwigsburg - Klassik-Open-Air mit Feuerwerk, Mut-gegen-Rechts-Festival – unterschiedlicher können zwei Veranstaltungen wohl nicht sein. Und dennoch: sowohl beim Schloss Monrepos als auch auf dem Akademiehof kamen die Besucher am Samstag voll auf ihre Kosten. Schon um 18 Uhr wurde vor dem Seeschloss gepicknickt, um 20 Uhr stimmte das Orchester des Goethegymnasiums die Klassik-Fans auf die laue Sommernacht ein. Um 21 Uhr betrat das Orchester der Schlossfestspiele die Bühne und präsentierte den vielen Tausend Besuchern, unter ihnen der Bundestagspräsident Norbert Lammert, Ballett- und Opernwerke russischer Komponisten. Und wie sich das für einen gelungenen Abend gehört: am Ende gab es stehende Ovationen – und natürlich das traditionelle Feuerwerk. Deutlich weniger los war auf dem Akademiehof, was indes nicht anders zu erwarten war: das Mut-gegen-Rechts-Festival ist eine kleine, aber feine Veranstaltung mit einem klaren Ziel: bereits am Nachmittag hatten rund 100 Teilnehmer bei einem Demonstrationszug ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenhass gesetzt, beim Festival gab es Infostände, Musik, Headliner war die bekannte Ska-Band Spicy Roots. Die Veranstaltung fand das erste Mal auf dem Akademiehof statt, noch im vergangenen Jahr hatte es wegen der Standortfrage einige Querelen zwischen dem Orgateam und der Stadtverwaltung gegeben. Diesmal, lobt die Mitorganisatorin Johanna Marolt, sei die Stadt sehr kooperativ gewesen.

