Muslime geraten in Deutschland unter Druck Vogelfrei in der Moschee

Von Katja Bauer 04. Juli 2017 - 19:15 Uhr

Morddrohungen, Hetze aus der Türkei und am Ende Personenschutz – wenn man wie Seyran Ates versucht, in Deutschland eine liberale Moschee zu eröffnen, kann das gefährlich werden.

Berlin - Als sich Seyran Ates zum letzten Mal alleine auf die Straße getraut hat, da kamen drei Männer auf sie zu. Ates wich zurück, bis sie auf der Fahrbahn stand und fragte: „Was wollen Sie?“ Einer sagte: „Du hast doch die Moschee für die Perversen gegründet. Du stirbst.“

Das war vergangene Woche, am helllichten Tag – nicht in Istanbul, nicht irgendwo in der arabischen Welt – mitten in der Hauptstadt, zwischen Menschen, die nichts ahnend vorübergingen. Da hat sie gewusst: nun wird es wirklich gefährlich. Der Druck ist seitdem nicht geringer geworden. Die Zahl der Morddrohungen liegt im dreistelligen Bereich, dazu kommt Hetze von offizieller Seite aus der Türkei. Inzwischen wird sie rund um die Uhr von drei Personenschützern des Landeskriminalamtes bewacht.

Sie stehen auch an diesem Dienstagvormittag auf dem friedlichen Kirchhof der St. Johannis-Gemeinde im Stadtteil Moabit und sondieren die Lage. „Eigentlich fürchte ich mich nicht, ich bin ja jetzt geschützt“, sagt Seyran Ates und versucht ein ziemlich überzeugendes Lächeln. „Außerdem: Wir sollten weniger über die Drohung als über das Positive sprechen.“

Eine Moschee im evangelischen Gemeindehaus

Das Positive – das liegt für Ates und ihre Mitstreiter hier auf dem Kirchhof, hinter der alten Holztür mit dem Messinggriff. Drei Stockwerke geht es im Gemeindehaus hinauf, bis man zu einem hellen hohen Raum mit Bogenfenstern gelangt. Die Julisonne fällt herein, der Boden ist mit kieselgrauem Teppich ausgelegt, ein Stapel Gebetsteppiche liegt auf dem Podest für die Vorbeter.

Dies hier ist die liberalste Moschee Deutschlands, vor noch nicht einmal drei Wochen hat sie eröffnet. Der Name zeigt die Zielrichtung des Projekts: Die Namen des arabischen Islamgelehrten Ibn Rushd und Johann Wolfgang von Goethes, der sich in seinem „West-östlichen Divan“ mit dem Orient beschäftigte, verweisen auf die Absicht, einen dialogorientierten, reformierten Islam mit europäischem Gesicht zu leben.

Das Revolutionäre an der „Ibn-Rushd-Goethe-Moschee“? Sie steht allen offen: Frauen und Männern in einem Raum, Musliminnen mit und ohne Kopftuch, Homosexuellen, die sonst in keiner Moschee akzeptiert sind, auch Ungläubigen. Willkommen sind Sunniten, Aleviten, Schiiten und Sufis gleichermaßen. Gepredigt wird auf deutsch, auch Frauen dürfen vorbeten.

Frauen und Männer gemeinsam – klingt normal, ist es aber nicht

Klingt eigentlich ziemlich normal so im 21. Jahrhundert mitten in einer weltoffenen Stadt wie Berlin – bei unvoreingenommener Betrachtung. Ist es aber nicht. In Deutschlands muslimischen Verbänden dominiert ein konservatives Islamverständnis, liberale Muslime sind gerade erst dabei sich zu formieren. Keine der rund 80 Moscheen der Hauptstadt schlägt einen ansatzweise ähnlichen Weg ein.

Seyran Ates ist die Initiatorin des Projekts. Was sie und ihre Freunde tun, ist eigentlich eine kleine Berliner Initiative. Aber die hat inzwischen international politisch weitreichende Folgen: Vergangene Woche schaltete sich die türkische Religionsbehörde Diyanet in die Debatte ein und äußerte einen in der Türkei weit reichenden Verdacht: sie bringt die deutsche Moschee mit der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen in Verbindung. Diese wird von der Erdogan-Regierung für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht und seitdem als Terrororganisation eingestuft – Kritiker und Oppositionelle sind seitdem unter dem Vorwand eingesperrt worden, Gülen- Anhänger zu sein.

„Es ist offensichtlich, dass das ein Projekt des Religionsumbaus ist, das seit Jahren unter der Federführung von Fetö und ähnlichen unheilvollen Organisationen durchgeführt wird“, teilte Diyanet mit. Fetö ist die Regierungsbezeichnung für Gülen. Die Berliner Moschee, so heißt es da, missachte „die Grundsätze unserer erhabenen Religion“. Es handele sich um Bemühungen, die Religion „zu untergraben und zu zerstören“. Die Behörde rief „gläubige Brüder“ auf, sich nicht provozieren zu lassen.