Musiker unterwegs in den Strohgäugemeinden Posaunenklänge zum Weihnachtsfest

Von lai 26. Dezember 2016 - 14:58 Uhr

Gerlinger Musiker geben weihnachtliche Standkonzerte.Foto: factum/Weise

In diesem Jahr sind die Instrumente nicht eingefroren: Posauenbläser aus Gerlingen, Heimerdingen und Korntal haben an Heiligabend musiziert.

Gerlingen - Auch wenn die weiße Weihnacht ausgeblieben ist, die Posaunenbläser von Gerlingen, Ditzingen-Heimerdingen und Korntal-Münchingen freuten sich über die milden Temperaturen an Heiligabend. So jedenfalls fiel es ihnen leichter, mit ihren Melodien weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. „Es gab schon Jahre, da sind uns die Instrumente eingefroren“, sagte Jan Handel, einer der Trompeter des CVJM-Posaunenchors Gerlingen. So aber konnten die Musiker in diesem Jahr wieder an die 20 Konzertstationen zwischen Rathausplatz und Klinik Schillerhöhe absolvieren, bis sie wieder zu Haus ihr privates Fest mit der Familie feierten.