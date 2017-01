Musicals in Stuttgart Edenborn wird der erste Krolock

Von Uwe Bogen 09. Januar 2017 - 18:14 Uhr

Graf Krolock kommt mit seinen Vampiren zurück nach Stuttgart.Foto: Foto © Gert Krautbauer, www.kra

Die Proteste der Fans haben Wirkung gezeigt: Publikumsliebling Kevin Tarte soll nun doch bei der Neuauflage des Musicals „Tanz der Vampire“ mit dabei sein. Für einige Vorstellungen immerhin. Ansonsten teilen sich Mathias Edenborn und Jan Ammann die Rolle des Grafen Krolock.

Stuttgart - Ein Krolock kommt selten allein. Mathias Edenborn und Jan Ammann werden sich in Stuttgart beim Musical „Tanz der Vampire“ die Hauptrolle des Grafen teilen – aber auch Publikumsliebling Kevin Tarte dürfte für einige Vorstellungen in seiner Paraderolle dabei sein.

Mehr zum Thema

Der Fanprotest gegen die Entscheidung, bei der Wiederaufnahme auf den Ur-Krolock Tarte zu verzichten (wir berichteten), blieb nicht ohne Folge. Das Kreativteam des Grusicals, das diese Woche im Palladium erwartet wird, hat doch noch Kevin Tarte eingeladen. Das verlautete aus Theaterkreisen. Wann und wie lange er in seiner Wahlheimat Stuttgart auftreten soll, ist noch offen.

Vor seiner Musicalkarriere war Edenborn Fußballprofi

Bisher steht nur fest, dass der 41-jährige Schwede Edenborn, der zuletzt bei „Liebe stirbt nie“ in Hamburg im Einsatz war, der erste Krolock in der dritten Stuttgarter Laufzeit des Polanski-Musicals wird. Nach etwa drei Monaten soll er von Jan Ammann abgelöst werden, der gerade den Grafen in München verkörpert. Vor seiner Musicalkarriere war Edenborn Fußballprofi und ist 1993 mit AIK Stockholm schwedischer Meister geworden. Von April 2002 bis 31. August 2003 hatte ihn die Stage Entertainment bereits in Stuttgart als Krolock-Zweitbesetzung engagiert – wie auch von 2006 bis 2008 im Theater des Westens in Berlin. Edenborn probt gerade in München für sein Stuttgarter Gastspiel, bei dem er siebenmal in der Woche auftreten soll.

Noch bis zum 15. Januar bleibt „Tanz der Vampire“ im Deutschen Theater in München. Die Auslastung könnte kaum besser sein. Seit Oktober strömt das Publikum, und auch die Kritiker waren begeistert. „Das ist ganz, ganz große Unterhaltung“, jubelte die „Süddeutsche Zeitung“ und brachte es auf den Punkt: „Saugstark!“ Und die „Abendzeitung“ schrieb: „Im Deutschen Theater, wo die fidelen Vampire gerade überwintern, kann sich niemand an eine ähnliche Herausforderung an die Bühnentechnik erinnern.“

Ohne Voraufführungen und ohne Medienpremiere wird das Musical am 26. Januar in die dritte Stuttgarter Spielzeit starten. Roman Polanski, der seinen gleichnamigen Film vor 50 Jahren gedreht hat, wird diesmal nicht ins SI-Centrum kommen. Auch die Zahl der prominenten Gäste dürfte sich in Grenzen halten, weshalb vor dem Palladium-Theater kein roter Teppich ausgerollt wird. Erst drinnen vor einer Wand können Medienvertreter ihre Bilder machen.