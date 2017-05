Musical in Stuttgart Bühnenhelden gesucht für „Bodyguard“

Von Uwe Bogen 09. Mai 2017 - 17:07 Uhr

Der Stuttgarter Musicaldarsteller Hannes Staffler trainiert täglich im Fitnessstudio für „Bodyguard“.Foto: Thomas Niedermüller

Für das Musical „Bodyguard“, das im Herbst Premiere in Stuttgart feiert, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Stuttgarter Hannes Staffler hat es ins Finale der Auditions geschafft. Für die Kinderolle wird „der Typ junger Michael Jackson“ gesucht.

Stuttgart - . Für „Bodyguard“ trainiert Hannes Staffler seinen Body: Der Stuttgarter Musicaldarsteller, der unter anderem in der Zweitbesetzung des „Rocky“ im gleichnamigen Musical zu sehen war, hat es bis ins Finale der Auditons geschafft. Der 35-jährige Degerlocher will in der glamourösen Show mit den Hits von Whitney Houston, die im Herbst Premiere im Stuttgarter Palladium-Theater feiert, die Rolle des Leibwächters übernehmen, quasi den Kevin Costner spielen. Um fit genug dafür zu sein, besucht er jeden Tag das Fitnessstudio Elements an der Paulinenbrücke. Die Castingabteilung der Stage Entertainment hat ihre Favoriten in die letzten Runden der Auditons nach Köln und Hamburg eingeladen.

Mehr zum Thema

Jungs sollten zwischen sieben und 14 Jahre sein

Auch in „Bodyguard“ kommen Kinderdarsteller zum Zug. Anders als bei „Mary Poppins“ werden aber nur Jungs gesucht. Für die Rolle des kleinen Flechter, des Sohns der Diva, wünschen sich die Musicalmacher „coole, extrovertierte Jungs“. Die Bewerber sollten zwischen sieben und 14 Jahre alt sein und einen dunklen Teint besitzen. Die Bühnenmutter ist – nach dem Vorbild Whitney Houston – nämlich dunkelhäutig. Ihr Bühnensohn sollte möglichst „der Typ junger Michael Jackson“ sein. Die Bewerbungen können ab sofort per E-Mail an Kindercasting.bodyguard@stage-entertainment.de gesendet werden. Folgende Angaben werden benötigt: Name, Anschrift, Alter, Größe, Foto, Telefonnummer und E-Mailadresse.