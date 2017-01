Musical Begeisterung lebt wieder auf

Von ma 26. Januar 2017 - 23:01 Uhr

Der „Tanz der Vampire“ hat zahlreiche Prominente ins Musical gelockt. Darunter waren Wiederholungstäter ebenso wie völlige Musical-Neulinge. Die Begeisterung aber war bei den meisten groß, es gab Lob für Musik, Kostüme und die humorvollen Seiten des Stücks.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Eigentlich sollte es ja keine Premiere werden im klassischen Sinn, mit rotem Teppich und möglichst internationaler Prominenz. Aber die Vampire lockten auch beim dritten Aufguss in Stuttgart noch einige Bekannte. Die Gästeliste umfasste immerhin 20 Namen, größtenteils in der Region bekannt, manche aber auch bundesweit, darunter etliche aus dem Show-Geschäft wie Alena Gerber, Model und Moderatorin. Sie war mit ihrer Schwester und ihrer Großmutter zu Besuch in Stuttgart und sagt: „Ich bin in Nürtingen groß geworden und nehme jede Gelegenheit wahr, in die alte Heimat zu kommen. Ich war als Kind absolut verrückt nach den Vampiren und habe das Musical 18 oder 19 Mal gesehen.“ Der Schauspieler Ricky Müller und seine Partnerin Christl freuten sich, dass sie, anders als in Berlin, diesmal ganz vorn sitzen konnten. Sie gestand: „Eigentlich ist mein Lieblingsmusical ,Miss Saigon’“, Müller stehe eher auf „Rocky“. Astrid Fünderich aus der TV-Serie „Soko Stuttgart“ hingegen hat sich nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder ein Musical angeschaut. Sie hat es nicht bereut: „Tolles Bühnenbild, super Musik.“

Mehr zum Thema

Sportler teilen Liebe zu den Vampiren

Auch Sportler waren unter den prominenten Besuchern. Für Magdalena Brzeska, ehemalige Sportgymnastin, „war alles dabei, man kann auch richtig lachen.“Norbert Schramm, der Eislauf-Star von einst, sagt: „Ich bin immer wieder beeindruckt von den Feinheiten und den Details bei den Vampiren“, und der junge Turner Marcel Nguyen sagt: „Ich bin voll auf den Geschmack gekommen.“