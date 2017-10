Murrhardt Rätselhaftes Taubensterben

Von lkö 25. Oktober 2017 - 17:21 Uhr

Ist in Murrhardt ein Taubenvergifter unterwegs? Foto: dpa

Gleich zehn verendete Tauben sind in Murrhardt entdeckt worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie vergiftet worden sind und sucht Hinweise.

Murrhardt - Zehn verendete Tauben sind in der Innenstadt von Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) aufgefunden worden. Die Tiere weisen nach den Angaben der Polizei alle die gleichen Vergiftungssymptome auf. Deshalb schließt sie nicht aus, dass die Tauben ein ausgelegtes Gift aßen. Die Polizei in Murrhardt und der Fachdienst Gewerbe und Umwelt der Polizei suchen deshalb nach Zeugen, die in den letzten Tagen beobachtet haben, dass verdächtige Substanzen ausgelegt wurden. Die Nummer der Murrhardter Polizei lautet 0 71 92/53 13 und die des Fachdienst Gewerbe und Umwelt 0 71 81/20 40.