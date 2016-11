Murr Zwei Schwerverletzte und 120.000 Euro Schaden

Ein Porsche-Fahrer kracht in Murr in den Gegenverkehr. Er und ein weiterer Fahrer werden schwer verletzt.





Murr - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 170.000 Euro bilden die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Murr (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Laut Polizeibericht geriet ein 74 Jahre alter Porsche-Fahrer, der in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs war, zwischen dem Bergkelter- und dem Steinbruch-Tunnel aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Durch den starken Aufprall überschlug sich der Porsche, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung auf dem Dach liegen. Der Opel kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine nachfolgende 41-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte noch seitlich in den Opel.

Ein weiterer VW, der hinter dem Porsche fuhr, wurde noch durch Trümmerteile beschädigt. Die beiden Fahrer im Porsche und im Opel erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge der Schwerverletzten mussten abgeschleppt werden. Derzeit (Stand 16.50 Uhr) ist die Landesstraße 1100 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.