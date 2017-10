Murr im Kreis Ludwigsburg Senior setzt Auto in Pflanzkübel

Von red 24. Oktober 2017 - 11:40 Uhr

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am späten Montagnachmittag mit seinem Opel in Murr unterwegs. Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme kommt er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.





Ludwigsburg - Vermutlich weil er gesundheitliche Probleme hatte, ist ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat in Murr (Kreis Ludwigsburg) einen schweren Unfall verursacht.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montag gegen 17 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr unterwegs. Er kam mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen Pflanzringe aus Beton. Hierdurch verteilten sich Erde und Betriebsstoffe, die aus dem Auto ausliefen, auf der Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr Murr war mit neun Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Reinigung der Hindenburgstraße. Der 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen.