Murr im Kreis Ludwigsburg Bei Löscharbeiten Cannabis-Pflanzen entdeckt

Von red 13. Juni 2017 - 17:08 Uhr

In einem Wohnhaus in Murr ist am Dienstagvormittag bei Frittieren von Pommes Frites ein Feuer ausgebrochen. Foto: SDMG

Eigentlich sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag wegen eines Brands in einem Wohnhaus in Murr ausgerückt. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten sie jedoch noch eine andere unerfreuliche Entdeckung machen.

Murr - In Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagvormittag beim Frittieren von Pommes Frites in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Die Polizeibeamten mussten bei einer anschließenden Überprüfung jedoch eine unerwartete Entdeckung machen.

Wie die Polizei berichtet, geriet die Fritteuse, in der die Pommes Frites frittiert wurden, offenbar gegen 12.30 Uhr in dem Wohnhaus in der Hindenburgstraße in Brand. Der 32-jährige Bewohner versuchte wohl noch, den Brand mit einer Decke zu ersticken, diese fing jedoch an zu brennen.

Der Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Der 32-Jährige, der sich verletzt hatte, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im weiteren Verlauf überpüfte die Polizei die Wohnung und stieß dabei auf mehrere Cannabispflanzen und -setzlinge, die sie beschlagnahmte.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Der entstandene Sachschaden ist wohl gering.