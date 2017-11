Mützentrends für den Winter Deckel drauf!

Von Simone Höhn 30. November 2017 - 09:53 Uhr

Bommel, Basken oder Beanie – es geht einiges in diesem Mützenwinter. Besonders angesagt: die Bakerboy-Mütze – sowohl für Frauen als auch für Männer.





Stuttgart - Erst waren es die Schals, die zum Dauerbegleiter wurden, inzwischen sind es Mützen, die manch einer nicht einmal mehr in geschlossenen Räumen vom Kopf nimmt. Das Kleidungsstück, das früher älteren Herrschaften, vor allem Omas, vorbehalten war, ist zum Trend-Teil avanciert. Laut Stil-Experten erfahren Hüte und Mützen derzeit eine Renaissance. Von der Pelzkappe über die Baskenmütze bis zum südamerikanischen Inka-Bommel ist alles möglich. Das It-Piece in dieser Saison: die Bakerboy-Mütze. Das, was bis vor kurzem die Beanie war, ist jetzt die coole Jungs-Mütze. Auf Deutsch nennt man sie auch Ballon- oder einfach Schirmmütze.

Früher war die Bakerboy-Mütze eine reine Männersache

Die flache Kopfbedeckung galt im 19. und 20. Jahrhundert als reine Männersache und wurde traditionell von Arbeitern und Handwerkern getragen – vor allem in Paris. In den 20er-Jahren entdeckte sie dann der Golf- und Tennissport für sich. Und heute feiert die Mütze ein stilvolles Revival. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Mützentrends der Saison. Klicken Sie sich durch.