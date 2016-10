Münchner Tatort auf Twitter „Aber das Ende...warum?“

Von cas 24. Oktober 2016 - 10:57 Uhr

Das offene Ende beim Münchner Tatort „Die Wahrheit“ spaltet die Fangemeinde. Während die einen die mutige Entscheidung feiern, bleiben die anderen unzufrieden oder gar entsetzt zurück.





Stuttgart - Am Montag danach wird in vielen Büros und Kantinen diskutiert: Wie war der Tatort? Doch im Fall des Münchner Tatorts „Die Wahrheit“ geht es den Wenigsten um die Handlung, den Burn Out des Kommissars Batic (Miroslav Nemec) oder die spannenden Szenen zum Ende des Films. Was die Tatort-Fans auch am nächsten Tag noch beschäftigt, ist allein das Ende. Eineinhalb Stunden haben die Fans die teils zähe Suche der Kommissare nach dem Mörder verfolgt, doch die Auflösung blieb aus und damit das beruhigende Gefühl, mit dem man die Woche beschließen kann. Der Mörder ist weder gefasst noch überhaupt gefunden worden.

Die Fans des Münchner Tatorts liefen daher im Netz Sturm. Einige von ihnen fanden gerade dieses unkonventionelle offene Ende spannend. „Vollendet unvollendet“ twitterte ein begeisterter Fan. Ein anderer Tatort-Zuschauer plädierte dafür, das Ende komplett offen zu lassen und keine Fortsetzung – wie vom Sender angekündigt – anzuhängen.

von anfag bis ende großes Kino heute, reif und vollendet unvollendet #Tatort— sabine (@ppsabengel) 23. Oktober 2016

Der #Tatort heute war gut. Ich mag nur keine Fortsetzungen bei diesem Format. Da wäre mir ein echtes offenes Ende schon lieber.— Mike Meier (@MikeHannover) 23. Oktober 2016

Andere Zuschauer hinterließ der Film ratlos. Einige fanden die Handlung gut, wussten aber nicht, was sie vom offenen Ende halten sollen.

Der #tatort an sich war absolut klasse: spannend und gut, ne 2+



Aber das offene Ende muss ich erst noch verkraften... Mimimi @Tatort— Joesie76 (@joesie76) 23. Oktober 2016

Guter #Tatort heute. Aber das Ende … Warum? In #Muenchen wird heute niemand schlafen können.— Philcomputing (@Philcomputing) 23. Oktober 2016

Noch unschlüssig wegen #Tatort.

Teilweise langatmig.

Und am Ende ohne Täter.— Óliverur Heinzson (@Srevilo) 24. Oktober 2016

Doch es gibt auch geradezu entsetzte Stimmen. Der Reiz des Tatorts bestehe schließlich darin, mitzurätseln, wer der Täter sein könnte. Um die Auflösung fühlten sie sich jetzt betrogen.

Dachte immer, Sinn des Tatorts sei es, mit rätseln zu können und am Ende zu schauen ob man richtig lag #Tatort— sommermädchen (@_corazondelsol) 23. Oktober 2016

Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? #Tatort Ein offenes Ende. Ich hasse sowas @Tatort— Joesie76 (@joesie76) 23. Oktober 2016

Das Ende hinterlässt mich unzufrieden #Tatortmdash; peterssan (@peterssan) 23. Oktober 2016

Ich will am Sonntag einen #Tatort mit Anfang und klarem Ende. Schließlich ist morgen auch Montag, und nicht irgendetwas @Tatort - bin sauer! pic.twitter.com/9MNdZxz6f7— Michael Leibrecht (@micha_leibrecht) 23. Oktober 2016