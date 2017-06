Münchner S-Bahnverkehr Video zeigt Übergriff von DB-Mitarbeitern auf Schwarzfahrer

Von naf 28. Juni 2017 - 11:58 Uhr

Ein Vorfall in einer Münchner S-Bahn am Dienstagnachmittag sorgt aktuell für große Aufregung in den sozialen Medien. Foto: Screenshot Facebook/ Natalija Miletic

Eine Journalistin hat am Dienstag auf Facebook ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie ein Fahrgast in einer Münchner S-Bahn von Mitarbeitern der Deutschen Bahn brutal angegangen wird. Dennoch gehen die Schilderungen zum Vorfall auseinander.

München - Mit schmerzverzerrtem Gesicht klammert sich ein Mann an eine Stange. Ein Sicherheitsbeauftragter der Deutschen Bahn, das verrät seine Kleidung, nimmt ihn in den Schwitzkasten. Der Fahrgast ist still – bis ein weiterer Sicherheitsbeauftragter versucht, seine Hände von einer Stange zu zerren, an der er sich krampfhaft festhält. Als das Zupacken der beiden Männer kräftiger wird und sie ihn aus der S-Bahn zerren wollen, gibt der Fahrgast mehrere gequälte Schreie von sich. Im Hintergrund: Die Stimmen anderer Fahrgäste, die die Sicherheitsleute immer wieder auffordern, den Mann loszulassen und ihm nicht weiter weh zu tun.

So oder so ähnlich soll sich am Dienstagnachmittag eine Fahrkartenkontrolle in einer Münchner S-Bahn auf dem Weg zum Flughafen in die Innenstadt zugetragen haben, die von der Journalistin Natalija Miletic gefilmt wurde. Nur kurz nach dem Vorfall veröffentlichte sie das Video auf Facebook. Inzwischen wurde es über eine halbe Million Mal angesehen und tausendfach geteilt und kommentiert.

Doch damit nicht genug: Die Huffington Post veröffentlichte noch am selben Tag einen Artikel, den sie als „Augenzeugenbericht“ der Journalistin ausgibt. Darin schildert Miletic, dass der Vorfall zunächst mit einer gewöhnlichen Fahrscheinkontrolle aller Fahrgäste in dem Abteil begonnen habe.

Handelten die DB-Angestellten rassistisch?

Gegenüber dem Mann, der im Video zu sehen ist, sollen die beiden Angestellten der Deutschen Bahn „von Anfang an rabiater als gewöhnlich“ vorgegangen sein. So sollen sie ihm nicht nur Fragen gestellt haben, die nicht im Zusammenhang mit der Kontrolle standen, sondern auch all sein Geld abgenommen haben, das er bei sich trug, um es mit der Strafe für Schwarzfahren zu verrechnen.

An der Haltestelle „Leuchtenbergring“ sollen die beiden Männer den dunkelhäutigen Fahrgast schließlich dazu gezwungen haben, die S-Bahn zu verlassen – an dieser Stelle setzt das Video ein. Es zeigt, wie sie den Mann packen, in den Schwitzkasten nehmen und trotz permanenter Gegenwehr aus dem Zug zerren und schließlich am Bahnsteig mit dem Gesicht auf dem Asphalt zu Boden drücken.

Von der Deutschen Bahn und auch der Bundespolizei liegt zum aktuellen Zeitpunkt keine öffentliche Stellungnahme zu dem Vorfall vor. Medienberichten zufolge soll die Bundespolizei jedoch Ermittlungen aufgenommen haben, weil sich der Vorfall aus Sicht der Deutschen Bahn anders als von der Journalistin geschildert zugetragen habe.