München Studentin auf Uni-Toilette vergewaltigt

Von red/dpa 30. Januar 2017 - 17:43 Uhr

In München sucht die Polizei einen Mann, der eine junge Frau an der LMU vergewaltigt hat.Foto: dpa

Brutale Tat an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Auf einer Toilette kam es zu einem schwerwiegenden Übergriff mit anschließender Vergewaltigung. Die Suche nach dem Täter läuft.

München - Auf einer Universitätstoilette hat ein Unbekannter eine Studentin in München brutal vergewaltigt und erheblich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, suchte die 25-Jährige am vergangenen Freitag die Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität auf, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Mit roher Gewalt öffnete er demnach die Kabinentür, hinter der sich die junge Frau befand. Er forderte sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Mehr zum Thema

Die Studentin wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, doch letztlich erfolglos. Sie verletzte den Täter allerdings durch einen Biss in die Hand. Sie selbst erlitt Prellungen und Kratzwunden und zog sich erneut einen Armbruch zu. Der Täter flüchtete unerkannt, eine Fahndung verlief ergebnislos.