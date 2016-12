München Eichhörnchen steckt in Gullydeckel fest

Von red/dpa 08. Dezember 2016 - 10:39 Uhr

Das wäre fast schief gegangen: In München versucht ein Eichhörnchen durch eines der Löcher in einem Gullydeckel zu klettern – und bleibt stecken.





Berlin/München - Toll ist es nicht, wenn man als Eichhörnchen in einem Gullydeckel feststeckt. Man kommt nicht vor und nicht zurück. Es ist kalt und Nüsse gibt es dort auch keine.

So muss sich das Eichhörnchen namens Olivio vor wenigen Tagen gefühlt haben. Er blieb nämlich tatsächlich in einem Loch im Gullydeckel stecken. Zum Glück fand ihn eine Fußgängerin, bevor es Nacht wurde.

Olivio erholt sich bei Eichhörnchen-Schutz-Verein

Tierretter versuchten dann, ihn mit etwas Olivenöl geschmeidiger zu machen. So aber bekamen sie das Männchen auch nicht heraus. Immerhin kam Olivio so zu seinem Namen. Schließlich hoben sie den Gullydeckel an und zogen ihn einfach nach unten heraus.

Im Anschluss an seine Rettung kam Olivio zu einem Eichhörnchen-Schutz-Verein. Dort wird er seither mit vielen Nüssen aufgepäppelt. Mittlerweile hat er sich von seinem Unglück wieder erholt und wartet auf den Frühling. Dann darf Olivio wieder zurück in die Natur.