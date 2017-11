München Betrunkener setzt mit durchdrehenden Reifen Auto in Brand

Von red/dpa 12. November 2017 - 14:02 Uhr

Die Polizei hat dem Mann den Führerschein abgenommen (Symbolbild). Foto: dpa

Kuriose Meldung aus München: Ein 44-jähriger Betrunkener will an seinem Auto die Reifen durchdrehen lassen. Dass er damit sein Auto in Brand setzt, war wohl nicht beabsichtigt.

München - Eigentlich wollte der Mann nur die Reifen seines Autos durchdrehen lassen - nun ist sein Wagen ausgebrannt und der 44-Jährige wohl auch seinen Führerschein los.

Der Betrunkene hatte in der Nacht zu Freitag mit durchdrehenden Reifen seinen Wagen in Brand gesetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Flammen griffen von den Reifen auf das ganze Fahrzeug über. Weder dem 44-Jährigen noch umstehenden Zuschauern gelang es, das Feuer zu löschen. Bis die Feuerwehr eintraf, war der Wagen komplett ausgebrannt. Da Polizeibeamten vor Ort zudem feststellten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, ist er nun vorläufig seinen Führerschein los.