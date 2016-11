Motorsport Mercedes: PS-Party Stars & Cars fällt aus

Von Jürgen Kemmner 15. November 2016 - 18:42 Uhr

So sah Stars & Cars 2015 aus.Foto: Baumann

Ganz egal, ob Nico Rosberg erster deutscher Formel-1-Champion im Silberpfeil wird oder ob Lewis Hamilton den Titel verteidigt. Die Mercedes-Motorsportparty fällt in diesem Jahr aus. Aber es gibt eine Alternative. Zumindest für Mitarbeiter des Konzerns.

Stuttgart - Stars & Cars 2015? Da war doch was. Und zwar eine Veranstaltung, die nicht nur deutschland-, sondern sogar weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Am 12. Dezember waren Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Pascal Wehrlein, Mick Schumacher und einige andere Mercedes-Rennfahrer durch die Fußball-Arena gerast, in die eigens dafür 681 Asphaltmeter gelegt worden waren. Die rund 36 000 Fans auf den Rängen waren begeistert, und auch daheim auf dem Sofa konnten die PS-Enthusiasten mitfiebern, denn das Spektakel wurde live im Fernsehen übertragen. „Eine tolle Veranstaltung“, sagte der damals im Finale dem Spanier Daniel Juncadella unterlegene Pascal Wehrlein, „ich freue mich schon aufs nächste Jahr.“

Da hat sich der Worndorfer, mittlerweile zum Formel-1-Piloten aufgestiegen, jedoch getäuscht. 2016 passiert nichts. Keine Stars und keine Cars in Stuttgart. Daimler hat entschieden, in diesem Jahr keine öffentliche Veranstaltung zu organisieren. Auch kein Event rund um das Mercedes-Benz-Museum, wo viele Jahre bis zu 80 000 Fans über den Tag verteilt angelockt wurden. „Wir haben im letzten Jahr ein fantastisches Event auf die Beine gestellt, um damit unseren Fans für ihre großartige Unterstützung zu danken“, erklärte ein Daimler-Sprecher. Das Spektakel habe vor Jahresfrist diese außergewöhnliche Dimension erreicht, weil Mercedes damit eine herausragende Saison im Motorsport entsprechend abschließen wollte.

Gibt es 2017 eine Neuauflage?

„Dass Stars & Cars nicht im Stadion stattfinden wird, haben wir schon in der ersten Jahreshälfte entschieden“, erklärte der Sprecher weiter. Die Entscheidung war vom Fachbereich in enger Abstimmung mit dem Vorstand getroffen worden. „Wir sind der Meinung, dass so ein Event etwas sehr Besonderes ist, das wir nicht jährlich wiederholen möchten“, erklärtee der Daimler-Sprecher weiter, „nur so kann diese Form über Jahre hinweg attraktiv bleiben. Zudem ist der Aufwand für so ein Großereignis natürlich unglaublich hoch.“ Auch die Option, die Veranstaltung rund um das Mercedes-Benz-Museum auszutragen, war schnell zu den Akten gelegt.

Zwar prüfte Mercedes gemeinsam mit der Stadt noch weitere Alternativen für die beliebte Veranstaltung, die allesamt jedoch nicht realisiert wurden – darunter soll auch die durchaus charmante Idee gewesen sein, die Rennautos über den Schloßplatz fahren zu lassen. Weder die Stadtverwaltung noch Daimler wollten dies jedoch bestätigen, aus dem Stuttgarter Rathaus wollte sich überdies niemand dazu äußern, dass Stars & Cars in diesem Jahr ausfällt.

2016 bleibt Mercedes unter sich. „Wir wollen in diesem Jahr speziell unseren Mitarbeitern danken“, berichtete der Daimler-Sprecher, „denn auch sie haben einen Anteil an unseren Motorsporterfolgen. Daher haben wir uns wie gesagt in diesem Jahr für ein internes Fest entschieden.“ Am 3. Dezember findet die Party im Werk Sindelfingen statt. Eine nächste öffentliche Auflage schließt das Unternehmen allerdings nicht aus. „Stars & Cars ist erfolgreiches Event-Format, welches wir natürlich weiter betreiben“, teilt Daimler mit, „wir werden im nächsten Jahr prüfen, ob und in welcher Form das Event stattfinden wird.“

Pascal Wehrlein wird sich darauf freuen – und mit ihm viele Tausende Motorsportfreunde.