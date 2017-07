Motorroller-Diebstähle in Stuttgart Motorroller im Visier von Seriendieben

Von Wolf-Dieter Obst 03. Juli 2017 - 16:00 Uhr

Mit dem Motorroller auf und davon: Eine Diebstahlserie beschäftigt derzeit die Stuttgarter Polizei. Foto: dpa

Wer einen Motorroller besitzt und sich damit vor allem im Norden Stuttgarts aufhält, sollte besonders aufmerksam sein.

Stuttgart - Motorroller sind derzeit begehrte Objekte – vor allem bei Diebesbanden. Seit Wochen verschwinden vor allem im Norden Stuttgarts reihenweise Vespas, Piaggios und andere Roller-Marken. Die Polizei versucht sich noch einen Überblick zu verschaffen. „Es sieht ganz danach aus, dass hier mehrere Gruppierungen am Werk sind“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Immerhin konnten erste Verdächtige ermittelt werden. Die Beschuldigten sind gerade mal 14 bis 15 Jahre alt.

Besonders in Zuffenhausen schauen Polizeibeamte genau hin, wenn sie Motorroller im Straßenverkehr entdecken. Gerade dort werden solche Fahrzeuge besonders häufig gestohlen. So fielen einer Streife am vergangenen Donnerstag gegen 17 Uhr in der Murrhardter Straße drei Jugendliche mit einem Motorroller auf. Das Trio nahm sofort Reißaus, einer von ihnen, ein 14-Jähriger, konnte von der Polizei aber dingfest gemacht werden.

Von Kommissar Zufall überführt

Beeindruckt hat das die Täterkreise offenbar nicht. Denn seit Donnerstag gab es weitere sechs Rollerdiebstähle – in Zuffenhausen, Rot, Bad Cannstatt und Hofen. In der Scillawaldstraße fiel eine Gruppe Jugendlicher am Freitag gegen 19 Uhr auf, als sie sich an einem Roller zu schaffen machten. Als sich die Verdächtigen beobachtet fühlten, flüchteten sie ohne Beute.

Zwei 15-Jährige gingen am vergangenen Dienstag eher durch Zufall ins Netz. Eine Rettungswagenbesatzung hatte in der Züttlinger Straße gesehen, wie zwei Jugendliche auf der Fahrt mit einem Motorroller Unterlagen verloren. Die Sanitäter sprachen die beiden an, die sofort flüchteten. Anhand der Papiere konnte die Polizei die beiden 15-Jährigen aber schnell ermitteln. Dabei dürfen sich Rollerbesitzer auch in anderen Stadtbezirken nicht zu sicher fühlen. In Wangen wurde ein Motorroller im Wert von 1000 Euro aus einem Vorgarten gestohlen. Um an das Fahrzeug zu gelangen, hatten die Täter zuvor das Gartentor ausgehoben.