Motorradunfall bei Hessigheim Kontrolle übers Bike verloren

Von red/pho 25. September 2017 - 15:17 Uhr

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein junger Motorradfahrer ist offenbar zu schnell unterwegs und verliert in einer Kurve bei Hessigheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wird schwer verletzt, das Motorrad ist Schrott.

Hessigheim - Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 26-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 1621 die Kontrolle über seine Yamaha-Maschine verloren. Der junge Mann war von Hessigheim in Richtung Ottmarsheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs, wo er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Er streifte eine Weinbergmauer und stürzte. Durch den Unfall wurde der 26-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand laut Bericht der Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.