Motorrad live in Stuttgart Adrenalinschub für alle Bikerfans

Von Alessa Becker 10. Februar 2017 - 20:25 Uhr

Zum ersten Mal findet noch bis Sonntag, 12. Februar, die Messe Motorrad live in Stuttgart statt. Neben Neuheiten können die Besucher live Stunts aus nächster Nähe sehen. Motorräder im Retro-Look stehen hoch im Kurs.





Stuttgart - Das Gefühl von Abenteuer und Freiheit, daran denken viele Motorradfahrer wenn sie von ihrem Hobby schwärmen. Dabei darf die richtige Ausrüstung natürlich nicht fehlen. Und die passende Maschine.

Zweirad-Liebhaber Boris Henzler bekommt leuchtende Augen, wenn er von seinen Maschinen spricht. Er schlendert über die Messe Motorrad live und schaut sich die Neuheiten von diesem Jahr an. „Mir gefällt der Kontrast von ganz neuen Maschinen zu den Oldtimern, die gezeigt werden“, sagt er. Austesten von Grenzen, eins sein mit der Natur – das ist für ihn der Motorradsport. „Natürlich muss man dabei auch vorsichtig sein und die passende Schutzkleidung tragen“, sagt er und holt seine eben erstandenen Handschuhe aus der Tüte. Die werde er tragen, wenn er bald mal wieder auf Tour ist. An den Bodensee oder nach Südtirol soll es gehen. Dabei geht es nicht zuletzt um die Geselligkeit bei den Touren. Das kann sein Kumpel Albert nur bestätigen. „Für Motorradtouren gibt es auch interessante Angebote“, sagt Albert Kraus.

200 Aussteller sind am Start

Boris Henzler und Albert Kraus sind nicht die einzigen Besucher der Motorradmesse an diesem Wochenende. Geschäftsführer und Mitorganisator Hans-Jürgen Weigt erwartet rund 40 000 Motorradbegeisterte, die sich von Freitag bis Sonntag auf dem Messegelände tummeln werden. Zum ersten Mal findet die Motorrad live auf der Messe Stuttgart statt. In zwei Hallen zeigen rund 200 Aussteller ihre Angebote. Klassiker aus 120 Jahren Motorradgeschichte stehen in den Hallen neben internationalen Marktführern wie den japanischen Marken Yamaha, Kawasaki und Honda oder Amerikanern wie Harley Davidson, Victory und Indian.

Den Platz des Marktführers hat in diesem Jahr Jahr Yamaha den BMW-Maschinen streitig gemacht. Die Marke konnte mit den MT-Modellen den Marktanteil erfolgreich ausbauen. In der Mittelklasse hat Honda die CB 650er optisch und technisch verschärft. und Aprilia setzt in diesem Jahr auf die 900er Neuheiten Shiver und Dorsoduro. Europäische Hersteller, darunter Ducati, Moto Guzzi, Aprilia und KTM, sind ebenfalls auf der Messe vertreten.

Auch Action-Einlagen sind gefragt

Technisch strengere Standards fordert die Euro 4-Norm, die seit 2017 in Kraft ist. „Einige Modelle mussten dadurch erneuert werden, wie zum Beispiel das Modell Fireblade von Honda“, erklärt Hans-Jürgen Weigt. Die neuen Zulassungsregeln schreiben unter anderem strengere Abgasgrenzwerte und härtere Bedingungen für die Geräuschemission vor. Als Tageszulassung werden betroffene Modelle dieses Frühjahr mit Nachlassen verkauft.

Besonders im Trend liegen derzeit Motorräder im Retro-Look. „Das ist modernste Technik im Design vergangener Tage“, sagt Weigt. Er ergänzt: „Das Interesse am Motorradfahren wächst besonders bei Jugendlichen.“ Im Jahr 2016 seien die Zulassungszahlen der 125-Kubik-Bikes, Maschinen, die schon ab 16 Jahren gefahren werden dürfen, um 23 Prozent gestiegen. In dieser Klasse orientiert sich das Design immer stärker an den Vorbildern der großen Motorräder.

Boris Henzler und Albert Kraus interessieren sich nicht nur für Design und technische Neuheiten, sondern auch für Action auf der Messe. „Besonders gut gefallen mir die Showeinlagen“, sagt Albert Kraus. Die Monster Trial Show oder die Stahlkugel, wo bis zu fünf Fahrer gleichzeitig ihre Action-Stunts zeigen, werdendiesem Wunsch nach einem Adrenalin-Kick gerecht.

„Beim nächsten Mal könnte die Messe ruhig noch größer sein“, sagt Henzler. Hans-Jürgen Weigt ist optimistisch, dass die Messe ein zweites Mal stattfinden wird. „Der Motorradmarkt ist vielfältig und entwickelt sich gut“, sagt der Organisator.