Mosbach Spezialeinsatzkräfte entwaffnen 27-Jährigen in Polizeiwache

07. November 2016

Beamte entwaffneten einen Mann, der in eine Polizeiwache in Mosbach eindrang.Foto: dpa-Zentralbild

Er drang in eine Polizeiwache in Mosbach ein, zückte ein Messer und verletzte sich an den Armen – Ein Spezialeinsatzkommando hat einen Mann entwaffnet, der randaliert und die Beamten bedroht hatte.

Mosbach - Ein Spezialeinsatzkommando hat einen Mann entwaffnet, der in der Polizeiwache in Mosbach randaliert und die Beamten bedroht hatte. Den Angaben vom Montag zufolge drang der 27-Jährige am Samstag in das Gebäude ein, zückte ein Messer und verletzte sich an den Armen.

Er beschädigte Glasschutzscheiben, bedrohte die Polizisten massiv und beschmierte die Einrichtung mit Blut. Spezialeinsatzkräfte überwältigten und entwaffneten ihn.

Auch beim Transport in ein psychiatrisches Krankenhaus randalierte der Mann. Er war den Beamten bereits bekannt, da er am Samstag ohnehin in eine Psychiatrie eingewiesen werden sollte und dann verschwunden war.