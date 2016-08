Mosbach 18-Jährige fährt in den Neckar

In Mosbach ist eine 18-Jährige am Sonntag aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem Wagen in den Neckar gefahren. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 18-Jährige ist am Sonntag in Mosbach mit ihrem Auto in den Neckar gestürzt. Die junge Frau und ihre beiden Mitfahrer hatten jedoch Glück im Unglück.

Mosbach - Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) im Neckar gelandet.

Die junge Frau und zwei Mitfahrer konnten sich unverletzt ans Ufer retten - das Auto ging unter, wie die Heilbronner Polizei am Montag mitteilte. Der Wagen sei am Vortag beim Zurücksetzen eine schräge Ebene hinuntergerollt, auf der Boote ins Wasser gelassen werden.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er das Auto im Wasser treiben sah. Taucher fanden den Wagen in etwa 1,50 Meter Tiefe. Mit einer Seilwinde wurde er aus dem Neckar gezogen. Es entstand ein Totalschaden.