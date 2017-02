Mordfall Poppenweiler Psychiater: Keine Tötung im Affekt

Von Ludwig Laibacher 03. Februar 2017 - 20:00 Uhr

Im Prozess um einen Mord in Poppenweiler unterstellt ein Gutachter „Vernichtungswillen“.Foto: dpa

Auf mildernde Umstände kann der Mann aus Poppenweiler, der im Juni 2016 seine Lebengefährtin erschlagen und erstochen haben soll, kaum mehr hoffen: Der psychiatrische Gutachter hat keine Anhaltspunkte für eine seelische Erkrankung oder eine Persönlichkeitsstörung finden können.

Nach Ansicht von Peter Winkler sprechen auch der Tathergang und das Verhalten des Angeklagten gegen eine Tat im Affekt: „Es war eine tief tragische Tat, aber keine im Affekt", sagte der Tübinger Facharzt für Psychiatrie.

Der 55 Jahre alte Angeklagten ist wegen Mordes angeklagt. Er soll am Morgen des 23. Juni seine 60 Jahre alte Partnerin zunächst drei bis viermal mit einer Bratpfanne auf den Kopf geschlagen und sie danach gewürgt haben. Schließlich soll er ein Küchenmesser geholt und damit mindestens 17-Mal auf die am Boden liegende Frau eingestochen haben. Er selbst hatte unmittelbar nach der Tat per Notruf mitgeteilt, er habe seine Freundin getötet – und zwar vorsätzlich. Auch bei den ersten Vernehmungen bei der Polizei und der Untersuchungsrichterin gab er an, den Mord geplant zu haben. Bei der ersten Aussage im Prozess am Stuttgarter Landgericht im Januar distanzierte er sich: Er habe die Frau zwar getötet, aber in einem Anfall von blinder Raserei. Dem Psychiater gegenüber soll er gesagt haben: „Ein Hund, der immer getreten wird, beißt irgendwann.“

Schlimmer Streit lag einige Tage zurück

Die Beziehung des ungleichen Paares – sie Künstlerin, er Ingenieur – soll sehr konfliktreich gewesen sein. Freunde und Bekannte haben vor Gericht bestätigt, dass die feinsinnige Frau, die als Schauspielerin und Sprachtherapeutin gearbeitet hat, auch sehr unfair sein konnte. Nicht selten habe sie ihre verbale Überlegenheit gegenüber dem Angeklagten ausgespielt. Dieser gab an, sie habe ihn wiederholt beleidigt und ihn manchmal in ihrer Wut auch geschlagen. Auch am Tattag sei neuer Ärger aufgeflammt, erzählte der 55-Jährige, weshalb bei ihm „ein Damm gebrochen“ sei.

Dass der Angeklagte auch angegeben hatte, dass sich das Paar wenige Tage zuvor sehr viel heftiger gestritten habe, wertete der Gutachter als Indiz dafür, dass der Mann nicht im Affekt getötet hat. „Es fehlte ein affektauslösender Reiz“, sagte er.

„Ungewöhnliches Tatbild“

Gegen einen psychischen Ausnahmezustands spricht Winkler zufolge auch, dass die Frau mit mehreren Werkzeugen getötet wurde. Wer im blinden Affekt handle, halte irgendwann inne. Er aber habe sich nach eigener Aussage nach dem Würgen vergewissert, ob die Frau noch lebe, und da dies der Fall war, auf sie eingestochen. „Da lag ein Vernichtungswille vor“, sagt der Psychiater, „sie sollte nicht mehr weiterleben.“ Im Übrigen habe er noch nie in seinem Berufsleben ein solches „Tatbild“ gesehen, sagte der Sachverständige: „Die Stiche waren von der ersten bis zur elften Rippe fächerförmig angebracht. Das spricht für eine gewisse Sorgsamkeit.“

Auch dass der Tatverdächtige an den Tagen zuvor und noch am frühen Morgen des 23. Juni im Internet Begriffe wie Mord, Heimtücke und Totschlag gegoogelt habe, beweise, dass es „eine kognitive Vorwegnahme der Tötung“ gegeben habe. „Auch das spricht gegen einen Impulsdurchbruch“, sagte der Psychiater. Die Beziehung sei zwar „hochproblematisch, aber doch nicht hochgradig asymmetrisch“ gewesen. Trotz des intellektuellen Vorsprungs der Frau sei der Mann „nicht untergebuttert“ worden. „Man begegnete sich auf Augenhöhe.“ Der Prozess am Stuttgarter Landgericht wird am 15. Februar fortgesetzt.