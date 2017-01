Mordfall Nadine E. Ehemann bestreitet weiterhin Tötung seiner Frau

Von red/dpa/lsw 09. Januar 2017 - 11:12 Uhr

Verhandlungstag am Landgericht Stuttgart: Dem 43-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Frau am 12. Oktober 2015 im gemeinsamen Haus erwürgt zu habenFoto: dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 36 Jahre alten Nadine E. hat der Angeklagte Ehemann abgestritten, seine Ehefrau umgebracht zu haben. Die Leiche der Frau war vor mehr als einem Jahr in Ludwigsburg entdeckt worden.

Stuttgart - „Es war an diesem Tag nichts Ungewöhnliches, außer, dass Nadine nicht mehr heimgekommen ist. Die Polizei wollte auf Biegen und Brechen einen Täter finden. Ich hätte meiner Frau nie etwas antun können“, sagte er vor dem Landgericht Stuttgart am Montag. Es habe Probleme in seiner Ehe gegeben. Details nannte er nicht. Seine Verteidigerin Amely Schweizer meinte: „Die Beweise der Staatsanwaltschaft können eine Täterschaft nicht belegen.“ Es gebe kein Motiv und viele Indizien. Der 43-Jährige muss sich wegen Totschlags verantworten.

Suche nach Täter dauerte

Die nackte Leiche der 36 Jahre alten Nadine E. war vor mehr als einem Jahr in Ludwigsburg entdeckt worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Frau am 12. Oktober 2015 im gemeinsamen Haus erwürgt zu haben. Die Mutter zweier Kinder war zunächst vermisst worden. Mehrere Tage später wurde ihre Leiche nackt in einem Gebüsch gefunden. Die Suche nach dem Täter dauerte: Knapp zehn Monate später wurde der Ehemann festgenommen. Er selbst hatte die Tat immer bestritten.