Mordfall Bögerl DNA-Analyse am Mittag erwartet

06. April 2017 - 09:19 Uhr

In Neresheim wurden bereits Mitte Februar 2014 massenweise DNA-Proben bei freiwilligen Tests genommen.Foto: dpa

Laut der Staatsanwaltschaft Ellwangen streitet der Festgenommene jede Beteiligung am Mord an der Bankiersgattin Maria Bögerl ab.

Ellwangen/Heidenheim - An diesem Donnerstag gegen Mittag erwartet die Staatsanwaltschaft das Ergebnis eines DNA-Abgleichs im Mordfall Bögerl. Seit den Nachtstunden wird geprüft, ob der Verdächtige, der im Anschluss an die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgrund von Zeugenhinweisen festgenommen wurde, im Mai 2010 im Haus der Familie Bögerl in Heidenheim-Schnaitheim gewesen ist oder womöglich das Fluchtauto – eine Mercedes A-Klasse, die Maria Bögerl gehörte – gefahren hat.

Laut der Staatsanwaltschaft ist der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Königsbronn (Kreis Heidenheim) festgenommen worden. Die Gemeinde liegt rund zehn Kilometer von Heidenheim entfernt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag Morgen der dpa sagte, bestreitet der 47 Jahre alte Verdächtige, an der Entführung und Ermordung Maria Bögerls beteiligt gewesen zu sein. Zwei Zeugen im nordrhein-westfälischen Hagen soll der Mann Ende Juni 2016 im betrunkenen Zustand jedoch erzählt haben, er habe „einen Hass auf die Familie Bögerl“ und sei der Täter.