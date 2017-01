Mord in Bad Wildbad Fünfjährige getötet - Mutter stellt sich der Polizei

Von red/dpa 26. Januar 2017 - 15:04 Uhr

Warum die Frau ihre fünfjährige Tochter getötet hat, ist nicht bekannt. Die beiden Söhne der Frau sollen von der Tat nichts mitbekommen haben, so ein Sprecher der Polizei.Foto: dpa

Am Mittwochnachmittag hat sich eine Mutter in Bad Wildbad freiwillig der Polizei gestellt. Die Frau gab an, ihre Tochter getötet zu haben.

Bad Wildbad - Eine 41-Jährige soll in Bad Wildbad (Kreis Calw) ihre kleine Tochter getötet haben. Die Frau stellte sich selbst der Polizei.

Warum und wie sie die Fünfjährige umgebracht haben soll, wurde zunächst nicht bekannt. Die Frau war am Mittwochnachmittag bei der Polizei erschienen. Sie gab an, ihre Tochter getötet zu haben. Als die Polizisten zur Wohnung der Familie fuhren, fanden sie die Kleine tot in ihrem Kinderzimmer. Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen. Die beiden älteren Söhne der Frau waren in der Wohnung, hatten den Angaben der Polizei zufolge aber von der Tat nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war nicht anwesend. Die Mutter sollte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.