Mord an Joggerin Viele Hinweise, heiße Spur fehlt aber

Von red/dpa 21. November 2016 - 15:44 Uhr

Der Erstkontakt zwischen Opfer und Täter kam wohl auf der Laufstrecke der Frau zustande. Die Polizei hat bisher noch keine heiße Spur in dem Fall. (Archivfoto)Foto: dpa

Fast 600 Hinweise sind in den letzten zwei Wochen zum Mord an der Joggerin in Endingen bei Freiburg eingegangen. Die Polizei geht ihnen allen nach, die entscheidende Spur war bisher nicht dabei.

Endingen - Im Fall der ermordeten jungen Frau in Endingen bei Freiburg geht die Polizei rund zwei Wochen nach der Tat mehr als 580 Hinweisen nach. Eine entscheidende Spur habe sich bislang nicht ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Sonderkommission „Erle“ ermittle weiter auf Hochtouren, befrage Zeugen und überprüfe Hinweise. Zudem setze sie auf die Auswertung von DNA-Spuren. Diese hätten jedoch noch nichts Entscheidendes ergeben. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November von einem Unbekannten vergewaltigt und ermordet worden. Sie war an einem Sonntagnachmittag alleine zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.

Mehr zum Thema

Täter und Opfer trafen auf Joggingstrecke aufeinander

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Erstkontakt zwischen Täter und Opfer nicht an dem Ort war, an dem die Leiche später gefunden wurde, sondern vielmehr entlang der Joggingstrecke der Frau. Einzelheiten hierzu nennen die Ermittler nicht. Auch zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache machen sie öffentlich keine Angaben, um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Leiche war in einem kleinen Waldstück in den Weinbergen des Ortes gefunden worden. Dieses liegt den Angaben zufolge nicht am Laufweg, den die Frau gewöhnlich nahm. Wie die Frau dorthin kam, ist unklar.

Offen ist, ob der Fall mit dem Mord an einer 19-jährigen Studentin Mitte Oktober in Freiburg zusammenhängt. Die Polizei hat nach eigener Aussage keine Hinweise darauf, kann es aber nicht ausschließen. Die Studentin wurde vergewaltigt und getötet, der Täter ist unbekannt.

Im Fall in Endingen sucht die Polizei weiter den verschwundenen Laufschuh der Frau. Dieser war am Fundort der Leiche sowie bei Suchaktionen in der Umgebung nicht gefunden worden. Zudem bitten die Ermittler weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Die junge Frau war am vergangenen Donnerstag beigesetzt worden.