Montblanc-Massiv in den Alpen 110 Menschen aus Seilbahn gerettet

Von red/AP 08. September 2016 - 21:14 Uhr

110 Personen haben nach französischen Behördenangaben am Donnerstag in mehreren Seilbahnwagen über dem Montblanc-Massiv in den Alpen festgesessen. (Symbolbild)Foto: AFP

110 Personen haben nach französischen Behördenangaben am Donnerstag in mehreren Seilbahnwagen über dem Montblanc-Massiv in den Alpen festgesessen. Die Rettungsaktion war in dieser Höhe ein großer Aufwand.

Paris - Die Betroffenen würden per Hubschrauber in Sicherheit gebracht, teilte der Bürgermeister von Chamonix, Eric Fournier, im Sender BFM-TV mit. Italienische Behörden halfen demnach bei dem Rettungseinsatz. Weshalb die Seilbahnwagen stoppten, war zunächst unklar.

Seilbahn erreicht Höhe von 3778 Metern

Wie aus örtlichen Polizeikreisen verlautete, steckten die 110 Personen in der Seilbahn Vallée Blanche fest, die eine Höhe von 3778 Metern erreicht. Sie verbindet den berühmten Gipfel Aiguille du Midi mit dem Pointe Helbronner. Die Fahrzeit beträgt 30 Minuten.