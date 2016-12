Monatelanges Warten für einen Arzttermin in Ludwigsburg Manche Patienten brauchen mehr Geduld

Von Claudia Bell 22. Dezember 2016 - 14:00 Uhr

Vor dem Gang zum Facharzt sollte man zunächst einen Hausarzt konsultieren.Foto: AP

Wer einen Termin beim Arzt ausmachen möchte, braucht oft viel Geduld. Dabei könnte es oft viel schneller gehen, sagt ein Mediziner in Markgröningen.

Ludwigsburg - Der Leberfleck auf dem Rücken juckt schon seit Wochen. Etwas dunkler verfärbt ist er auch als alle anderen Leberflecke auf dem Körper – ein Termin beim Hautarzt zur Vorsorgekontrolle muss also dringend her. Doch dies ist leichter gesagt als getan. Gleich der erste Anruf in einer dermatologischen Praxis in Ludwigsburg macht deutlich: Die Krankenkasse ist offenbar entscheidend bei der Terminvergabe. Denn nach der ersten Frage der Rezeptionistin, ob man schon einmal in der Praxis gewesen sei und man dies verneint, kommt die freundliche Frage nach der Kasse. Man ist bei einer gesetzlichen Kasse versichert und bekommt als nächstmöglichen Termin den 6. März 2017 genannt.

Ein Bekannter ruft in derselben Praxis wenig später an und erhält, nachdem er angibt, privat versichert zu sein, einen Termin schon am 24. Januar. Also sechs Wochen eher. Auf der Homepage dieser Praxis ist zu lesen, dass man hier mit „kurzen Wartezeiten und einer raschen Terminvergabe“ rechnen könne. Zumindest für einen Teil der Anrufer scheint dies zu stimmen.

Ein Erstgespräch beim Arzt kostet 35 Euro

Der nächste Anruf beim zweiten Hautarzt in der Stadt. Dort wiederum erreicht man nur den Anrufbeantworter, der die telefonischen Sprechzeiten mitteilt. Diese sind vormittags an jeweils zwei Stunden, an drei Nachmittagen ebenfalls während je zwei Stunden. Ein nächster, versehentlicher Anruf in einer Privatpraxis ergibt, dass man dort zwar auch als selbst zahlende Kassenpatientin zeitnah vorstellig werden könne. Das Erstgespräch beim Arzt koste allerdings 35 Euro, eine Hautkrebsvorsorge 75 Euro. Den Anruf in einer weiteren privatärztlichen Praxis erspart man sich lieber gleich. Nicht, weil man sich die 35 bis 75 Euro nicht leisten könnte, sondern weil man als Kassenpatientin nicht einsieht, weshalb man für eine Leistung selbst bezahlen sollte, die eigentlich selbstverständlich ist.

Manche Ärzte geben ihren Kassensitz ab

Doch die Möglichkeit, ihre kassenärztliche Zulassung an die Kassenärztliche Vereinigung(KV) zurückzugeben und ihre Patienten lieber privat zur Kasse zu bitten, nutzt mittlerweile so mancher Mediziner.

Das Ärztepaar Brunhilde und Stephan Bosch, Dermatologen in Ludwigsburg, gehören auch dazu. „Wir haben uns dazu entschieden, unsere kassenärztliche Praxistätigkeit zum 31.12.2016 zu beenden und zum 1.1.2017 unsere Praxis in eine kleinere Praxis für Privatpatienten und Selbstzahler umzuwandeln“, heißt es in ihrem öffentlichen Schreiben an die Patienten. Man könne der zunehmenden Arbeitsbelastung nicht mehr gerecht werden. „Aktuell erreichen uns täglich mehr als 200 Terminanfragen, das ist nicht mehr zu bewältigen“, schreiben die Mediziner. Dem Schreiben angehängt ist eine Liste mit neun Dermatologen; fünf davon sind in Ludwigsburg, jeweils einer sitzt in Asperg, Kornwestheim, Marbach und Bietigheim-Bissingen.

Dass sich Brunhilde und Stephan Bosch zu diesem Schritt entschieden haben, ist für den Markgröninger Internisten und Vorsitzenden der Ärzteschaft Ludwigsburg, Michael Friederich, durchaus plausibel. „Bei manchen Ärzten geht es zu wie am Bahnhof. Es ist sicher besser, mehr Zeit für weniger Patienten zu haben“, sagt er. Immer mehr Patienten gingen von sich aus direkt zum Facharzt – also etwa zum Dermatologen, Urologen oder Augenarzt – , anstatt zunächst den Hausarzt zu konsultieren. Und genau dieser „ungefilterte Zugang“ zum Facharzt überlaste die Kollegen. Dabei sei es eigentlich Aufgabe des Hausarztes, die Verteilung dieser Ströme richtig zu regeln. „Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, schicken wir die Patienten zu den Fachkollegen, dann müssen sie auch nicht so lange auf einen Termin warten.“

Ein Hautarzt für 35 700 Einwohner

Die bisweilen monatelangen Wartezeiten für die Patienten passen nicht recht zu der von der Gesundheitspolitik verordneten Ärztebedarfsplanung der KV. Denn danach kommt im Landkreis Ludwigsburg auf etwa 35 700 Einwohner ein Hautarzt, was rechnerisch einem Versorgungsgrad von sogar 121,2 Prozent entspricht, mithin einer Überversorgung um etwa ein Fünftel. Noch besser sieht es bei den Augenärzten aus: Hier kommen auf einen Kollegen rund 20 200 Einwohner. Geradezu entspannt könnten Eltern sein: Von den nach aktuellsten Zahlen 93 470 Kindern zwischen null und 18 Jahren im Kreis müssen sich jeweils lediglich 3587 Kinder einen Kinderarzt teilen.

Somit steht der Kreis bei der ärztlichen Versorgung eigentlich ordentlich da, zumal der KV-Sprecher Kai Sonntag beschwichtigt: „Ein Hautarzt auf 35 700 Einwohner erscheint wenig, aber man geht ja nicht ständig zum Dermatologen.“ Zugleich verhehlt er nicht, dass die Bedarfsplanung ein „Niederlassungs-Verhinderungs-Instrument“ sei, wenn etwa trotz übervoller Praxen das Ärztesoll erfüllt sein soll.

Dass immer mehr Mediziner privatärztlich arbeiteten, könne er nicht bestätigen. In Baden-Württemberg gebe es etwa 17 000 niedergelassene Kassenärzte und nur 1 000 Privatärzte. Zwar könne man als Privatarzt lukrativer wirtschaften als ein Kassenarzt. Die Zahl der Privatpatienten sei letztlich aber auch überschaubar und endlich. Einen großen Vorteil habe man als Privatarzt allerdings, betont Kai Sonntag. „Man unterliegt nicht mehr so vielen bürokratischen Regelungen wie ein Kassenarzt.“