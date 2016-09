Mövenpick expandiert am Flughafen Viele Hürden für neuen Hotelbau beseitigt

Landgericht Stuttgart Angeklagter gesteht Mord an Mutter seiner Verlobten

Der Mann, der wegen Mordes an der 61-jährigen Mutter seiner Verlobten vor dem Landgericht Stuttgart steht, hat die Tat gestanden. Angeblich hat er die Frau in Stuttgart-Ost getötet, weil sie sich in seine Beziehung mit ihrer Tochter eingemischt habe.