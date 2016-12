Möglicher Anschlag auf Weihnachtsmarkt Facebook aktiviert „Safety Check“ für Berlin

Von noa 19. Dezember 2016 - 23:11 Uhr

Nach dem möglichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin hat Facebook den „Safety Check“ aktiviert. Menschen, die sich in der Stadt befinden, können ihren Facebook-Freunden so mitteilen, dass es ihn gut geht.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei einem möglichen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in der Nähe der Gedächtsniskirche in Berlin sind am Montagabend mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen sollen außerdem verletzt worden sein. Facebook hat kurz nach Bekanntwerden der Vorfälle seinen sogenannten Safety Check aktiviert. Hierüber kann man seinen Freunden mitteilen, dass man in Sicherheit ist, und überprüfen, ob sie es auch sind.

Mehr zum Thema

Über die aktuellen Entwicklungen in Berlin informiert Sie unser Liveticker.

Auch die Berliner Polizei empfiehlt per Twitter, den Safety Check zu nutzen:

Bitte wählen Sie für Hinweise & Nachfragen zum #Breitscheidplatz nicht den Notruf.

Die offizielle Rufnummer dafür ist die !! 030-54023111 !!— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

Es ist noch nicht lange her, dass Facebook den Sicherheitscheck eingeführt hat. Mit dieser Funktion war zunächst angedacht, dass Menschen bei Naturkatastrophen ihren Verwandten und Freunden schnell und unkompliziert mitteilen, dass es ihnen gut geht. Später wurde der Safety Check auch bei den Terroranschlägen in Paris aktiviert. Das Feature wurde außerdem auch beim Amoklauf in München verwendet.

Im Zusammenhang mit dem möglichen Anschlag in Berlin wurde ein Bürgertelefon eingerichet, die Nummer lautet 030/4664 4664. Die Telefonnummer der Personenauskunftsstelle der Berliner Polizei ist 030/54023 111.