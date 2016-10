Modernisierung der Flotte Marine erreicht mit U-Booten neue Ufer

Von Christoph Reisinger 10. Oktober 2016 - 18:46 Uhr

Das hochmoderne U-Boot „U36“ wurde am Montag in Eckernförde in Dienst gestellt.Foto: dpa

An der Ostsee wird das „U36“ in Dienst gestellt. Nun ist zwar das U-Boot- Geschwader komplett, aber die Bootsbesatzungen nicht.

Eckernförde - Das 1. Unterseebootgeschwader hat am Dienstag im schleswig-holsteinischen Eckernförde das letzte seiner sechs Boote der Klasse 212 A in Dienst genommen. Ein großer Schritt für die Bundeswehr – schließlich bringt „U36“ manche Ausstattungsdetails in die Marine mit, über die selbst die Schwester-Einheiten nicht verfügen. „U31“ ging 2005 als erstes Boot dieser Klasse in den Dienst.

Der Start von „U36“ markiert den vorläufigen Schlusspunkt einer Modernisierung der deutschen U-Boote. Die Planung des inzwischen 2,59 Milliarden Euro teuren Rüstungsprojekts (davon etwa 500 Millionen Euro für „U36“) begann vor 30 Jahren. Damals waren die küstennahen, flachen Wasser der Ostsee noch das gedachte Haupteinsatzgebiet. Inzwischen haben sich die Anforderungen an diese Waffensysteme grundlegend gewandelt. Aus einem unter Wasser fahrenden Kampfschiff ist in erster Linie ein fast unsichtbares und nur sehr schwer zu ortendes Mittel für die elektronische Aufklärung und für spezialisierte Einsätze geworden – teilweise sehr weit ab vom Heimathafen.

Genau da liegt das Ausstattungsplus von „U36“. Die Bandbreiten der Fernmelde-, Aufklärungs- und Kommunikationsmittel sind breiter als bei allen deutschen U-Booten zuvor. Eine Schleuse im Turm erlaubt das Absetzen eines Teams von Kampfschwimmern, ohne dass das Boot auftauchen müsste. Bei allen anderen Booten ging das nur zeitaufwendig über die Torpedorohre. Wobei Torpedos die Hauptwaffe bleiben. Über vier schwere, per Draht gelenkte Waffen dieser Art verfügen alle Boote der Klasse 212 A.

Personell pfeift die Marine aus dem letzten Loch

Ihr großer Trumpf bleibt der extrem geräusch- und verbrauchsarme Kombi-Antrieb aus Dieselmotor und Brennstoffzelle. Die Zelle, die aus der Reaktion von Sauer- und Wasserstoff Energie gewinnt, erlaubt den 212-A-Booten ununterbrochene Tauchgänge über mehrere Wochen. „Wir können an der Hafenausfahrt tauchen, ein Einsatzgebiet in mehreren Tausend Meilen Entfernung unter Wasser erreichen und erst bei Rückkehr wieder auftauchen“, bringt Christoph Ploß, der aktuelle Kommandant von „U36“, diese Eigenschaft auf den Punkt.

Ploß, der noch auf der Vorgänger-Klasse 206 A gedient hat, weiß auch andere Vorzüge seines neuen Fahrzeugs zu schätzen: In den neuen Booten sind die Wohn- und Arbeitsbereiche getrennt, „ein Riesenfortschritt“. Außerdem sei die Klimatisierung so leistungsfähig, „dass in der Operationszentrale nicht mehr permanent 32 Grad herrschen“.

Sieben 29-Mann-Besatzungen sollen im rollierenden System die sechs Boote fahren, von denen meist eines oder mehrere für die Wartung im Hafen liegen. Doch noch verfügt das 1. U-Boot-Geschwader nur über vier Besatzungen. Die Idee des Mehrbesatzungssystems: Die neuen Einheiten können wesentlich länger als Vorgängermodelle im Einsatz bleiben, sie haben entsprechend längere Wartungsintervalle, die Besatzungen sollen in berechenbaren, einigermaßen familientauglichen Zyklen ausgetauscht werden. Noch ist das aber Zukunftsmusik. Zumal die deutsche Marine durch die Vielzahl ihrer Einsätze und die gleichzeitige Modernisierung mehrerer Einheiten insgesamt personell aus dem letzten Loch pfeift.

Gehört die Zukunft den unbemannten U-Booten?

Die U-Boot-Flotte ist nun komplett, das Verteidigungsministerium teilte am Montag jedoch mit, bis 2030 zwei weitere U-Boote beschaffen zu wollen. Sie sollen sich nach Fähigkeit und Größe an den sechs vorhandenen Booten der Klasse 212 A orientieren.

Und wie sieht die Zukunft der U-Boote an sich aus? Während manche Experten davon ausgehen, dass eine nächste Generation nicht mehr bemannt sein werde, widerspricht Rainer Brinkmann, der Befehlshaber der Flotte und stellvertretende Inspekteur der Marine: „Gerade die Einsätze von U-Booten sind politisch so empfindlich, dass eine permanente personifizierte Kontrolle sein muss.“ Nächster Entwicklungsschritt für die Boote der Klasse 212 A soll ein Flugkörper gegen Landziele sein, der unter Wasser abgeschossen werden kann. Schon jetzt greift Brinkmann in der Beschreibung von „U36“ zu Superlativen: Es sei das Beste und Modernste, was es im Bereich konventioneller, also nicht atomgetriebener U-Boote gebe. „Es ist ein gelungener Kompromiss für Einsätze im tiefen und im flachen Wasser.“ Also das, was die Marine gerade macht.