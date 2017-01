Mode im Stil von Jacqueline Kennedy Melania Trump setzt auf klassische Eleganz

Von red/dpa/rmu 21. Januar 2017 - 12:07 Uhr

Bei der Amtseinführung ihres Mannes Donald Trump hat Melania einen modisch durchaus überzeugenden Auftritt hingelegt. Ihr hellblaues Kostüm ließ Vergleiche mit Jacqueline Kennedy laut werden.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Blassblaues Kleid, elegante Frisur: Das Outfit von First Lady Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Mannes hat Vergleiche mit der legendären Präsidentengattin Jacqueline Kennedy laut werden lassen. Die 46-Jährige trug am Freitag ein hellblaues Kleid mit auffälligem Kragen und dazu passende Handschuhe und Pumps. Das dunkelblonde Haar hatte sie am Hinterkopf hochgesteckt.

Mehr zum Thema

Hier entlang: So tickt Amerikas neue First Lady

Der Look erinnerte an die für ihre Eleganz bekannte Jackie Kennedy, wie etwa der Sender ABC kommentierte. Kennedy hatte bei der Amtseinführung ihres Mannes John F. Kennedy 1961 ebenfalls blassblau getragen.

Modeschöpfer hatten Bedenken, Melania Trump einzukleiden

Das Kleid hatte US-Designers Ralph Lauren entworfen. „Ich denke, es wäre ein schwerer Fehler gewesen, bei der Amtseinführung zum ersten Mal in einem nicht-amerikanischen Designer zu erscheinen“, kommentierte Joe Zee von Yahoo Style. Im Vorfeld hatten einige Modeschöpfer Bedenken geäußert, die neue First Lady einzukleiden.

Wahlverliererin Hillary Clinton trug bei der Zeremonie in Washington weiß, ebenso Trumps Töchter Ivanka und Tiffany. Michelle Obama hüllte sich in einen dunkelroten Mantel. Trumps Chefberaterin Kellyanne Conway gab sich patriotisch in rot, weiß und blau.

Bei den Bällen am Abend setzte Melania auf ein elfenbeinfarbenes Kleid des französischen Designers Hervé Pierre. Die elegante Robe, die die Schultern frei ließ und dessen Schlitz knapp über dem Knie endete, war mit einem schmalen roten Band in der Taille nur dezent dekoriert. Ein durchaus gelungener Auftritt.