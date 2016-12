Mode aus Stuttgart: Artesari Alles Poncho, oder was?

Von Kathrin Waldow 10. Dezember 2016 - 07:00 Uhr

In dieser Reihe stellen wir Mode und Designer aus Stuttgart und der Region vor. Dieses Mal: Das neue Label Artesari, das sich noch bis Ende des Jahres im Fluxus präsentiert.





Stuttgart - „Wir verbinden den klassischen und eleganten Chanel-Stoff Bouclé mit lässigen Schnitten“, beschreibt Sarah-Larissa Kolmeder die Mode von Artesari. Zusammen mit Christian Richter hat die 25-jährige Stuttgarter Schneiderin das Label ins Leben gerufen. Derzeit präsentieren sie ihre Mode in der alternativen und temporären Einkaufspassage Fluxus.

Auffällig ist nicht nur der Bouclé-Stoff, sondern auch die Kollektion selbst: Es gibt in erster Linie Ponchos in Einheitsgrößen. Kurze oder lange, mit Bommeln und Kapuzen oder mit Kunstfell, alle haben sie ganz ponchotypisch Taschen in der Bauchpartie. „Man kann die Ponchos lässig zu Jeans kombinieren oder je nach Modell auch zu etwas Elegantem tragen,“ so Kolmeder. „Der Bouclé-Stoff ist vor allem von klassischen Chanel-Kostümen bekannt. Ich finde den Stoff toll, wollte aber etwas ganz anderes daraus machen.

Fünf Modelle gibt es derzeit, darunter auch einen schlichten Pulli mit Stehkragen aus einem Wolle-Kaschmir-Mix. Bereits während ihrer Ausbildung zur Schneiderin habe Kolmeder an diesen Modellen gearbeitet und mit der Boutique Twentytwo im Stuttgarter Westen, für die auch Richter arbeitet, Einzelstücke angefertigt. Aus dieser Kooperation haben die beiden ihr eigenes Label gemacht.

In Stuttgart gefertigt

„Die Stoffe beziehen wir aus europäischen Webereien. Produziert wird in Stuttgart“, sagt Richter. Genauer: Kolmeder fertigt die Stücke allesamt selbst in Handarbeit an. „Nur für den Einzug in unseren temporären Laden im Fluxus habe ich mir Unterstützung von zwei Näherinnen in Stuttgart geholt. Sonst wären wir bis zur Eröffnung nicht auf die große Stückzahl gekommen“, sagt Kolmeder.

Im Fluxus präsentieren die beiden noch bis Ende Dezember ihre Mode. Am 17. Dezember soll ein festliches Cape aus Tüll die Kollektion ergänzen. „Wir wollen die vier Wochen mitten in der Stadt nutzen, um uns bekannter zu machen, aber auch um zu entscheiden, in welche Richtung wir in Zukunft mit Artesari gehen wollen“, sagt der 54-jährige, der bei dem Label den kaufmännischen Part verantwortet.

Ein paar Ziele haben sie beiden allerdings schon gesetzt: Auch in Zukunft wollen sie weiterhin auf den eleganten und widerstandsfähigen Stoff Bouclé setzen, lokal produzieren und weitere Modelle entwerfen. Bis Mitte 2017 soll nicht nur der Onlineshop ausgebaut werden: „Bis dahin wollen wir auch in Boutiquen in mindestens vier deutschen Städten vertreten sein,“ sagt Richter. Und um einen dauerhaften Laden in Stuttgart bemühe man sich derzeit auch schon.

