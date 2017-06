Mobb Deep US-Rapper Prodigy stirbt mit 42 Jahren

Von kap 20. Juni 2017 - 22:06 Uhr

Der US-Rapper Prodigy ist tot. Foto: AP

Er war Teil des HipHop-Duos Mobb Deep, nun ist der New Yorker Rapper Prodigy im Alter von 42 Jahren gestorben. Die Hintergründe seines Todes sind noch nicht geklärt, Kollegen aus dem Rap-Business trauern.

Stuttgart - Der US-amerikanische Rapper Prodigy, mit bürgerlichem Namen Albert Johnson, ist offenbar am Dienstagmorgen gestorben. Prodigy erlangte Berühmtheit als Teil des HipHop-Duos Mobb Deep aus dem New Yorker Bezirk Queens.

Albert Johnson litt Zeit seines Lebens an einer Sichelzellenanämie, die nun in Zusammenhang mit seinem Tod gebracht wird.

Ein Mobb-Deep-Sprecher bestätigte den Tod des 42-Jährigen gegenüber dem HipHop-Magazin XXL:

„Mit extremer Trauer und Fassungslosigkeit bestätigen wir den Tod unseres lieben Freundes Albert Johnson, Millionen von Fans besser bekannt als Prodigy vom legendären New Yorker Rapduo Mobb Deep. Prodigy wurde vor einigen Tagen nach einem Mobb Deep-Auftritt in Las Vegas in einem Krankenhaus behandelt, wegen Komplikationen, die in Zusammenhang mit seiner Sichelzellenanämie stehen. Wie die meisten Fans wissen, hat Prodigy seit seiner Geburt gegen die Krankheit gekämpft. Die genauen Gründe für seinen Tod müssen noch bestimmt werden. Wir bedanken uns bei allen dafür, die Privatsphäre der Familie zu diesem Zeitpunkt zu respektieren.“

Kollegen aus dem Musikbusiness trauern

Kollegen aus dem Musikbusiness trauern um den 42-Jährigen, wie zum Beispiel der New Yorker Rapper Nas:

Auch die Sängerin Nicki Minaj kann Prodigys Tod nicht fassen:

Auch der Wu-Tang-Rapper Method Man trauert:

Sean Diddy Combs ebenfalls: