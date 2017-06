Mitch Langerak für Australien Kurioser Arbeitstag für VfB-Torhüter gegen Brasilien

Von mrz 13. Juni 2017 - 14:39 Uhr

Mitch Langerak (Nummer 12) vom VfB Stuttgart im Kreis der Nationalmannschaft von Australien. Foto: AAP

Mitch Langerak vom VfB Stuttgart stand für Australien in der Startelf gegen Brasilien. Und erlebte 90 Minuten, wie sie sonst nur selten vorkommen.

Stuttgart - Mitch Langerak, Torhüter beim VfB-Torhüter, bereitet sich in diesen Tagen mit der Nationalmannschaft von Australien auf den Confederations Cup in Russland vor. Bei der sogenannten Mini-WM trifft der Asienmeister unter anderem zum Start am 19. Juni auf Deutschland. Ob Langerak dann im Tor steht?

In seiner bisherigen Karriere für das Nationalteam war der Schlussmann des VfB jedenfalls noch nicht gesetzt, durfte aber beim Test am Dienstag in Melbourne gegen Brasilien von Beginn an und über die vollen 90 Minuten ran. Es war sein achtes Länderspiel für Australien. Und sicher eines, dass Mitch Langerak nicht so schnell vergessen dürfte.

Langerak schon nach 13 Sekunden bezwungen

Denn bereits nach rekordverdächtigen 13 Sekunden erzielten die Gäste das 1:0 durch Diego Souza. Langerak selbst schien zumindest nicht komplett unschuldig am Gegentor.

Im weiteren Verlauf der Partie musste der VfB-Keeper drei weitere Male hinter sich greifen, Australien verlor mit 0:4. Dennoch darf sich Langerak als einer der Gewinner der Begegnung fühlen. Immerhin parierte er im Laufe des Spiels zahlreiche Chancen der Brasilianer und war noch der beste Mann der Gastgeber.

Trotzdem: An Stammtorhüter Matthew Ryan von KRC Genk dürfte es beim Confed Cup kein Vorbeikommen geben.