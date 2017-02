Mit Tempo 200 durch die Schweiz Deutscher Raser zu Gefängnis verurteilt

Von red/dpa 20. Februar 2017 - 19:43 Uhr

Ein deutscher Raser muss in der Schweiz ins Gefängnis. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein deutscher Raser ist in der Schweiz in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 40-Jährige war mit Tempo 200 unterwegs und hatte den Verkehr massiv gefährdet.

Lugano - Mit Tempo 200 war ein deutscher Raser in der Schweiz unterwegs. Im Gotthard-Straßentunnel gefährdete er den Verkehr nach Polizeiangaben bei mindestens zehn Überholmanövern. Die Beamten stoppten ihn erst mit einer Straßensperre vor dem Ceneri-Tunnel, wie ein Gericht in Lugano am Montag hörte.

Es habe den 40-jährigen in Abwesenheit zu 30 Monaten Haft verurteilt, 18 davon auf Bewährung, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann habe seine Fahrt nach Como im Tessin im Sommer 2014 schließlich mit dem Taxi fortgesetzt. Dann sei er geflüchtet, ohne den Taxifahrer zu bezahlen. Aus welchem Bundesland der Mann stammte, sagte die Staatsanwaltschaft nicht.