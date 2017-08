Mit Porsche über die A9 91-Jähriger rast mit Tempo 160 durch Baustelle

Von red/dpa 01. August 2017 - 16:02 Uhr

Der 91-Jährige war auf der A9 mit einem Porsche unterwegs – doppelt so schnell wie erlaubt. (Symbolfoto) Foto: AP

Mit seinem Porsche hat ein 91-Jähriger auf der A9 in Oberfranken mal richtig Gas gegeben. Er überholte einen Streifenwagen mit 160 km/h. Erlaubt waren 80 km/h. Für das Bußgeld musste der Senior tief in die Tasche greifen.

Bayreuth - Weder Streifenwagen noch Tempolimits haben einen rasenden Rentner auf der Autobahn 9 in Oberfranken beeindruckt. Der 91-Jährige überholte in seinem Porsche nach Polizeiangaben am Dienstag mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit zwischen Trockau und Bayreuth einen Streifenwagen.

Mit 160 Kilometern pro Stunde fuhr er durch eine Baustelle, an der maximal Tempo 80 erlaubt ist. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und hielt den Rentner an. Der Senior zahlte noch vor Ort ein Bußgeld von 320 Euro.