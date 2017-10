Mit einem Ex-Mordkommissar durch Stuttgart Die Krimitour beleuchtet Stuttgarter Mordfälle

Von red 31. Oktober 2017 - 06:00 Uhr

Es ist wahrscheinlich Stuttgarts gruseligste Stadtführung: Gehen Sie im Video mit Michael Kühner, dem ehemaligen Leiter der Mordkommission Stuttgart, auf Krimitour.

Stuttgart - Mordfälle aus zwei Jahrhunderten beleuchtet Michael Kühner in seiner Stuttgarter Krimitour. Ganz so lang ist die Zeitspanne zwar nicht, in der Kühner selbst als Leiter der Mordkommission Stuttgart an der Aufklärung von Kriminalfällen beteiligt war. „Aber die historischen Fälle haben mich schon immer interessiert“, sagt der 69-Jährige. Deshalb hat er die Idee gehabt, eine Krimitour durch Stuttgart anzubieten. Was Teilnehmer bei der Tour erwartet und wie die Reaktionen nach der Tour sind, sehen Sie im Video.