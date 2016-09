Mit dieser Aufstellung startet der VfB Stuttgart Baumgartl ist zurück

Von pma 17. September 2016 - 12:33 Uhr

Der VfB Stuttgart tritt beim 1. FC Kaiserslautern an. Interimstrainer Olaf Janßen hat die Startformation verändert im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche. Wir haben die Aufstellung.





12 Bilder ansehen

Kaiserslautern - Der VfB Stuttgart tritt beim 1. FC Kaiserslautern an. Interimstrainer Olaf Janßen hat die Startformation verändert im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche. Asano, Baumgartl, Hosogai und Maxim sind neu in der Startformation. Mit einem klassischen 4-4-2 versucht Janßen, die eher defensiv orientierten Lauterer auszuhebeln. Trainer Tayfun Korkut, gebürtig aus Stuttgart, hat mit Philipp Mwene einen ehemaligen VfB-Spieler in der Startformation.

Mehr zum Thema

Beim VfB Stuttgart sitzt der Weltmeister nur auf der Bank. Kevin Großkreutz nimmt neben Jean Zimmer, Matthias Zimmermann, Berkay Özcan, Boris Tashchy und Neuzugang Benjamin Pavard auf der Auswechselbank Platz. Los geht es im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg um 13 Uhr. Wir begleiten das Spiel im Liveticker.