Mit dem Messer auf seine Frau eingestochen Flüchtling wegen Mordversuchs verurteilt

Von Kathrin Haasis 17. August 2017 - 15:37 Uhr

Das Landgericht verurteilte den Flüchtling zu einer elfjährigen Haftstrafe. Foto: dpa

Der 31-Jährige, der seine schlafende Frau in einem Flüchtlingsheim in Weil im Schönbuch erstechen wollte, muss für elf Jahre ins Gefängnis. Sie hatte den Angriff nur knapp überlebt.

Stuttgart - Für den Vorsitzenden Richter war die Tat heimtückisch: „Das Opfer war nicht nur arglos und wehrlos“, erklärte er am Donnerstag im Stuttgarter Landgericht, der Angeklagte habe die Situation auch noch ausgenutzt. Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilte er deshalb den 31 Jahre alten Flüchtling aus Afghanistan zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Der Mann hatte im vergangenen Dezember in einer Flüchtlingsunterkunft in Weil im Schönbuch 13-mal mit einem Messer auf seine schlafende Frau eingestochen.Sie überlebte den Angriff nur knapp. Der Verteidiger des Angeklagten hatte auf versuchten Totschlag im Affekt und eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren plädiert.

Nach Ansicht des Richters war der Mann jedoch mit viel Heimtücke am Werk. Er verschloss zum Beispiel die Türe des Zimmers der Familie und stach in der Dunkelheit zu. Am Abend hatte die Frau mit ihrem Geliebten ein Fest besucht – und ihr Ehemann vermutlich von der Beziehung erfahren. „Welcher Hund hat deine Lippen gebissen“, soll der 31-Jährige sie gefragt haben, als sie ihre Familie später am Abend bei einem Bekannten wieder traf. Frostige Stimmung soll laut Zeugenaussagen daraufhin geherrscht haben. Doch zu einem Streit kam es nicht. Stattdessen legte sich die Frau in der Unterkunft mit der kleineren der beiden zwei und fünf Jahre alten Töchter ins Bett. „Dass sie geschlafen hat, zeigt, dass sie nicht mit einem Angriff gerechnet hat“, sagte der Richter.

1500 Euro war der Preis für die Braut

Eine lebenslange Freiheitsstrafe hat die Kammer nicht verhängt, obwohl das Leben des Opfers eigentlich schon vorbei war. Nur durch das umsichtige Vorgehen einer Notärztin, die die Frau am Tatort wiederbelebte, sowie eine Notoperation konnte sie gerettet werden. Ein Stich ging nur knapp am Herz vorbei. Ihr Ehemann hatte eine Rippe durchtrennt und eine Arterie getroffen, sodass die Frau viel Blut verloren hatte. Die Milderung im Urteil rechtfertigte der Richter damit, dass der Angeklagte strafrechtlich bislang völlig unbelastet war und aus Hilflosigkeit und Ehrkränkung zum Messer gegriffen habe. „Er fühlte sich ausgenutzt und im Stolz verletzt“, erklärte er das Motiv für den Mordversuch.

Nach Ansicht des Richters waren die Beziehungsprobleme der Grund für die Tat und nicht die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Afghanistan. „Fremdgehen steht in seiner Kultur aber unter strenger Strafe", sagte der Richter über die Gebräuche im Heimatland des Flüchtlings. Etwa 13 Jahre alt war die Frau, als sie mit dem Angeklagten verheiratet wurde, rund 1500 Euro war der Preis für die Braut. Harmonisch war die Beziehung wohl nie. Im Februar 2016 kam die Familie dann nach Deutschland. Die Taliban gab der Mann als Fluchtgrund an, sie nannte rein wirtschaftliche Gründe. „Die Geschädigte genoß zunehmend die ihr zuerkannten Freiheiten in Deutschland“, sagte der Richter. Die Frau habe sich dem Angeklagten gegenüber teilweise auch rücksichtslos verhalten: Sie hatte nicht nur den Geliebten, sie überließ ihm zudem weitestgehend die Kinderbetreuung und die Hausarbeit. Der 31-Jährige überlegte schon, ob er die Familie zurück nach Afghanistan bringen sollte, weil ihm seine Frau aus den Händen glitt.

„In der Tatnacht reifte bei ihm der Entschluss, sich diese Demütigung nicht mehr länger bieten zu lassen“, sagte der Richter. In direkter Tötungsabsicht habe er gezielt auf den Oberkörper seiner Frau eingestochen. Zwar konnte sie sich kaum wehren, aber ihre Schreie riefen die Nachbarn auf den Plan. Mit einem Sprung aus dem Fenster flüchtete der Mann. Am Bahnhof in Böblingen wurde er am nächsten Tag verhaftet. Seine Frau habe die Tat „glücklicherweise körperlich überstanden“, sagte der Richter. Sie leide jedoch noch immer darunter: Deutlich sichtbare Narben an ihrem Oberkörper würden sie stets daran erinnern.