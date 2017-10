Mit 6,52 Promille Mann bricht am Hauptbahnhof zusammen

Von red/AFP 18. Oktober 2017 - 11:17 Uhr

Mit einem unglaublichen Alkoholgehalt von über 6 Promille ist ein Mann in München von der Polizei aufgegriffen worden. Er gab an, lediglich „eine Maß“ getrunken zu haben. (Symbolfoto) Foto: dpa

Am Münchner Hauptbahnhof ist ein Mann mit einem Alkoholwert von 6,52 Promille zusammengebrochen. Der 61-jährige Sachse gab laut Polizei an, „lediglich eine Maß’ getrunken zu haben“.

München - Mit einem kaum vorstellbaren Atemalkoholwert von 6,52 Promille ist ein 61-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof zusammengebrochen. Wie die Bundespolizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte, wurden Beamte am Dienstagnachmittag zu dem Mann aus Sachsen gerufen, der orientierungslos am Boden lag. „Der sichtlich Alkoholisierte wurde zur nahen Wache verbracht, eine alleinige Weiterreise war nicht mehr möglich“, hieß es.

„Bei der Messung des Atemalkoholwertes staunten die Beamten nicht schlecht - 3,26 Milligramm pro Liter, was umgerechnet einen Wert von 6,52 Promille entspricht“, erklärte die Bundespolizei. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen - ein Arzt veranlasste dann, ihn zur Ausnüchterung in eine Klinik zu bringen. Der Mann habe angegeben, „lediglich ‚eine Maß’ getrunken zu haben“, hieß es. Möglicherweise habe er aber „nur das zuletzt konsumierte Bier in Erinnerung“ gehabt.