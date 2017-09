Mit 130 Stundenkilometern Herbststurm fegt auch über Stuttgart hinweg

Von red/dpa 13. September 2017 - 08:00 Uhr

Auch in Stuttgart soll es am Mittwoch stürmisch werden (Archivbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der erste Herbststurm wird laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes von der Nordseeküste bis über den Südwesten Deutschlands ziehen.

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Am Mittwoch werden Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer oder mehr erwartet, wie der Wetterdienst mitteilte.

Der erste Herbststurm dieses Jahres wird auch im Südwesten deutlich zu spüren sein. Vor allem in den Hochlagen von Schwarzwald und Alb seien am Mittwoch Sturmböen und orkanartige Böen möglich, teilte der DWD in Stuttgart mit. Auf dem Feldberg rechnet der Wetterdienst mit Windgeschwindigkeiten von rund 130 Kilometern pro Stunde. Aber auch in den Niederungen könne es stürmische Böen um die 70 Stundenkilometer geben.

Der Höhepunkt des Sturms soll laut dem Wetterdienst am Nachmittag erreicht werden. Im Flachland werde der Wind abends schwächer. In den Bergregionen bleibe er aber auch in der Nacht unverändert stark, so die Meteorologen. Am Donnerstag rechnet der DWD dann mit Dauerregen, örtlich könnten im Südwesten bis zu 80 Liter pro Quadratmeter fallen.