Misstände bei Pflegeheim in Ludwigsburg Alloheim: Hat der Mangel doch System?

Von Rafael Binkowski 28. Oktober 2016 - 07:00 Uhr

Die Seniorenresidenz Anna Maria der Alloheim-Gruppe steht weiterhin in der Kritik.Foto: Google Earth

Die Mitarbeiter der Alloheim-Seniorenresidenz in Ludwigsburg sehen weiterhin gravierende Missstände. Der Betriebsrat sieht ähnliche Probleme bei vielen Einrichtungen des Unternehmens.

Ludwigsburg - Als Heike Z. ihren Dienst Ende 2015 in der Ludwigsburger Seniorenresidenz des Betreibers Alloheim antrat, traute sie ihren Augen kaum. „Wir mussten mit zwei Fachkräften 32 Patienten betreuen, der Druck war unfassbar hoch“, erzählt sie, „es war fast ein Totarbeiten.“ Die Bewohner würden nicht täglich gewaschen, die Zahn- und Fußpflege werde vernachlässigt, die alten Menschen lägen sich wund, Verletzungen würden nicht ausreichend versorgt. „Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich erst einmal in den Keller und habe geheult“, erzählt Heike Z. von ihrem ersten Arbeitstag.

Das Ausmaß der Missstände in der Seniorenresidenz Anna Maria am Hohenzollernplatz war zumindest bis Juli größer als bisher bekannt. Zwar sind laut den Aufsichtsbehörden durch einen Krisenmanager, der eingesetzt wurde, inzwischen viele Punkte behoben worden, doch es soll immer noch gravierende Mängel geben.

Betriebsräte: Gleiche Probleme in anderen Alloheim-Einrichtungen

Jetzt häufen sich Hinweise, dass es in anderen Alloheim-Einrichtungen ähnliche Unterbesetzungen gibt – jedenfalls äußert sich der Gesamtbetriebsrat einer Alloheim-Tochtergesellschaft in Berlin entsprechend, der sich in dieser Woche in Berlin getroffen und ausgetauscht hat. „Das ist Alloheim-Politik“, kritisiert die ehemalige Betriebsratschefin Nina Schröder. „Im Gefängnis werden die Bewohner besser behandelt als hier.“ Dem Unternehmen gehe es um den Profit, und es wolle Kosten senken. Die amtierende Vorsitzende Annamarie Grolik erklärt: „Was hier passiert, ist Gewalt in der Pflege.“

Das nordrhein-westfälische Sozialministerium hat alle 52 Alloheim-Einrichtungen des Landes nach einer angeordneten Schließung in Simmerath intensiv überprüft. Bis November sollen die Ergebnisse vorliegen, Sprecher Christoph Meinzer berichtet aber: „Schon jetzt liegen Informationen vor, wonach es in mehreren Einrichtungen gravierende Schwierigkeiten gibt.“ Aufnahmestopps seien verhängt worden.

Die Mitarbeiter in Ludwigsburg halten die Probleme der Seniorenresidenz Anna Maria auch noch längst nicht für beseitigt und berichten im Detail darüber. Hinsichtlich der Ernährung etwa fühlt es sich für eine Kennerin an, als gäbe es „an knapp 95 Prozent der Tage Kartoffeln“. Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Rösti, Kartoffeleintopf. „Das Essen ist eintönig und ungenießbar, die Kartoffeln sind matschig und schmecken niemals frisch“, erzählt eine Bewohnerin des Heims. Nur einmal die Woche gebe es Obst. Eine Seniorin soll einmal gesagt haben: „Das Essen ist eine Katastrophe, aber was soll ich denn anderes essen? Ich kann doch hier nicht verhungern.“

Am Gravierendsten soll aber noch immer, wie es in Mitarbeiterkreisen heißt, die medizinische Versorgung sein. „Die Aushilfskräfte wissen nicht, was sie tun müssen“, erklärt eine Pflegerin. Etwa in der Nacht, wenn die Senioren „gelagert“ werden müssten, also umgedreht, um nicht wund zu liegen. Oder um die Austrocknung der Haut zu verhindern.

Schlechte Noten der Aufseher für das Heim

Von einer Kollegin erzählt man sich, sie habe sogar einmal für die Insulinmessung bei allen Bewohnern die gleiche Nadel benutzt. Es fehle an Verbandmaterial, an Kenntnissen, an vernünftigen Windeln bei Inkontinenz. Manche Senioren lägen tagelang in ihrem Kot, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Im Bericht des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse vom Juli erhält die Einrichtung im Bereich der Pflege allerdings die Note 3,2 – bei einer Skala von 1 bis 5. Walter Scheller, der Geschäftsführer des Verbands der Ersatzkrankenkassen, ist mit der Prüfung des Heims befasst. Er bestätigt, dass man mehrfach vor Ort gewesen sei und viele Punkte beanstandet habe. In der Folge seien zahlreiche Anordnungen erlassen worden, um die Mängel zu beheben. Im November sind die Prüfer erneut vor Ort und beurteilen die Fortschritte. Mehr ins Detail dürfen die Aufseher aus Datenschutzgründen nicht gehen.