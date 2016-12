Miss World 2016 Die Gewinnerin kommt aus der Karibik

Von red/dpa 19. Dezember 2016 - 16:44 Uhr

Sie ist die schönste Frau der Welt – und gerade einmal zarte 19 Jahre alt. Am Sonntag setzte sich die Puerto Ricanerin gegen 116 Frauen aus der ganzen Welt durch.





Washington - Stephanie Del Valle aus Puerto Rico ist die neue Miss World. Die 19-Jährige setzte sich am Sonntag in der US-Stadt Oxon Hill nahe Washington gegen 116 Konkurrentinnen durch. Im Finale landeten Yaritza Miguelina Reyes Ramírez aus der Dominikanischen Republik und Natasha Mannuela aus Indonesien auf den Rängen zwei und drei. Die deutsche Vertreterin, Selina Kriechbaum aus Frankfurt, war nicht in die Finalrunde der besten 20 eingezogen.

Der Titel Miss World wird seit 1951 verliehen, einzige deutsche Amtsträgerin war Petra Schürmann im Jahr 1956. 1980 war eine weitere deutsche Siegerin, Gabriella Brum, nach nur einem Tag zurückgetreten und hatte erklärt, dass ihr Freund die vielen Verpflichtungen des Amtes ablehne.

