Miss Venezuela Die schönste Frau Venezuelas ist gefunden

Von Christoph Masurek 06. Oktober 2016 - 16:29 Uhr

Jedes Jahr wird in Venezuela die attraktivste Frau des Landes gekürt. Die Gewinnerin Keysi Sayago setzte sich letztlich gegen eine große Anzahl an Mitbewerberinnen durch. Sehen Sie in unsere Bildergalerie die Fotos der Miss-Wahl.





Caracas - Lange Beine, viel Make-Up und jede Menge nackte Haut – jedes Jahr kämpfen in Venezuela die schönsten Frauen des Landes um die Krone und den begehrten „Miss“-Titel. Die diesjährige Gewinnern Keysi Sayago überzeugte die Jury in drei Outfit-Kategorien.

Zuerst präsentierten sich die Damen in verspielten Kleidern mit Rüschen und freien Beinen. Anschließend galt es die Jury im Badeanzug von sich zu überzeugen, ehe die Gewinnerin des Wettbewerbs in einer luxuriösen Abendgarderobe gekürt wurde. Zum Abschluss gab es für die Gewinnerin Keysi Sayago Küsschen, Blumen und die Krone – am wichtigsten aber, den begehrten Titel.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie die Wettbewerberinnen und ihre Outfits.